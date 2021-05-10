لوكلير لم يخطط لتجاوزه الاستثنائي على بوتاس في إسبانيا

تأهّل سائق فيراري بالمركز الثالث في برشلونة وكان خلف بوتاس مباشرة بعد الانطلاقة بعد خروجهما من مجموعة المنعطفات الأولى.

مع ذلك، استغلّ المونغاسكي فرصة عبقرية للتقدم من الجهة الخارجية لبوتاس عند المنعف الثالث بحركة أعادت للأذهان ما قام به فرناندو ألونسو على كيمي رايكونن ولويس هاميلتون في 2013.

لكن وعوضًا عن التخطيط المسبق لتلك المناورة، كشف لوكلير بأنها كانت وليدة اللحظة بعدما اتخذ مسار تسابق أوسع في محاولة لإيجاد بعض الهواء النظيف.

فقال: "لم أخطط لذلك. رأيت فقط الفرصة في حينها وحاولت استغلالها، وقد نجح الأمر".

وأضاف: "كنت أحاول إيجاد خط تسابق مختلف عن فالتيري، كونه كان يلاحق لويس، وعندما تكون خلف سيارة، فإنك بطبيعة الحال تخسر الكثير من الارتكازية، ولذلك كنت أحاول تغيير خط التسابق".

وتابع: "عندها وبمجرد أن شعرت بأن لديّ بعض التماسك في الجهة الخارجية، أقدمت على حركة التجاوز ونجحت بشكل جيّد للغاية".

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هذا وكشف لوكلير أيضاً أنه لم يشاهد من قبل حركة ألونسو عندما شاهد سباقات إسبانيا السابقة، وعليه لم يكن مدركًا أنه تم القيام بها من قبل.

فقال: "الجميع يخبرونني عن تلك الحركة، لكنني في الواقع لم أكن أعلم ما يتحدثون عنه. لم أشاهد ذلك التجاوز من قبل".

وأكمل: "هل كان على الانطلاقة بالنسبة له كذلك؟ كوني أعتقد بأنه يكون أصعب بكثير خلال السباق، حيث آثرت الحل الأسهل عبر القيام بذلك في اللفة الأولى".

من جهته، صرّح بوتاس نفسه أنه انسغل بالمعركة بين هاميلتون وماكس فيرشتابن أمامه ولم يلاحظ إقدام لوكلير على تجاوزه.

فقال: "لأكون صريحًا، لم أر شارل عند المنعطف الثالث. بمجرد أن رأيته عند الجهة الخارجية يتقدم بسرعة أكبر مني، كان الوقت متأخرًا. لذلك نعم، علىّ مراجعة ذلك".

جديرٌ بالذكر أنّ لوكلير تشبّث بالمركز الثالث خلال الفترة الأولى من السباق، لكنه اكتفى في النهاية بالمركز الرابع بعدما تمكن بوتاس من التقدم عليه وانتزاع آخر مراكز منصة التتويج خلال مرحلة التوقفات.