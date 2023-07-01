لوكلير لم يتوقع الاقتراب إلى هذه الدرجة من ريد بُل في تصفيات سباق النمسا الرئيسي

قدمت فيراري أرضية وجانحاً أمامياً معدلين في النمسا كجزء من استراتيجيتها في جلب تحديثات صغيرة طوال الموسم.

ويبدو أن هذه التحديثات منحت الحصان الجامح دفعة إضافية خلال تصفيات السباق الرئيسي، حيث تأهل السائقان خلف فيرستابن صاحب قطب الانطلاق الأول.

"لا أعتقد أننا كنا نتوقع الاقتراب إلى هذه الدرجة من ريد بُل، بالتالي هذه خطوة جيدة للأمام" قال لوكلير الذي تأهل ثانياً بفارق 0.048 ثانية فقط خلف سائق ريد بُل.

وأكمل: "بداية أود توجيه الشكر للجميع في المصنع. هذه ليست إلا التصفيات لكن العمل الذي قاموا به خلال الأسابيع الأخيرة لتقديم هذه الحزمة، كان مذهلاً حقاً. وهذا ما ساعدنا في الأداء اليوم".

وأضاف: "من الجيد تقديم تصفيات نظيفة مجدداً والعودة لصف الانطلاق الأول، لقد كان الشعور على متن السيارة في تحسن مستمر خلال السباقات الأخيرة".

واسترسل: "تمكنت من جمع كل شيء في اللفة الأخيرة، كنت قريباً جداً من ماكس، لكن ذلك لم يكن كافياً اليوم".

وبينما تبدو وتيرة فيراري مثيرة للإعجاب، لكنها لطالما عانت مع وتيرة السباقات المتقلبة ومشاكل تآكل الإطارات.

"وتيرة السباق بدت جيدة في مونتريـال، لكن مجدداً، نحتاج للتركيز على ثبات الأداء" قال لوكلير.

وأكمل: "لذا، سنرى يوم الأحد إن كنا نمتلك الوتيرة مثل مونتريـال، لكن ريد بُل حتى الآن أسرع منا في السباق، لذا ستكون مهمة صعبة".

واختتم: "لكن، إن كان بوسعنا منافستهم بقوة، فسنفعل".