لوكلير لم يتخيل التواجد على منصة التتويج بعد جولة كهذه في هولندا
لم يكن يتخيل شارل لوكلير بعد نهاية الأسبوع المخيبة للآمال من حيث الأداء في زاندفورت أن يتمكن من الصعود على منصة التتويج في سباق هولندا.
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
شارل لوكلير يعبر عن تفاجئه بأن تمكن من حصد المركز الثالث والصعود على منصة التتويج في جائزة هولندا الكبرى في جولة شهدت المزيد من التراجع في أداء سيارة فيراري.
لم تتمكن فيراري من بلوغ توقعاتها مع التحديثات التي جلبتها على السيارة، وتراجعت من ناحية الوتيرة خلف ريد بُل، مكلارين ومرسيدس.
وتجلى ذلك في خروج كارلوس ساينز من القسم الثاني للتصفيات، بينما اكتفى لوكلير بالتأهل في المركز السادس. مع ذلك، أظهر المونغاسكي أداء قويًا في سباق اليوم ليعتلي العتبة الأخيرة على منصة التتويج.
وقد علق لوكلير على هذه النتيجة عقب التصفيات قائلًا: "أنا متفاجئ جدًا. عادة لا أكون سعيدًا بإحراز المركز الثالث، لكن ومع سباق اليوم، يمكننا أن نكون سعداء للغاية بالعمل الذي قمنا به بعد نهاية أسبوع صعبة على الفريق".
وأضاف: "لقد عانينا من يوم الجمعة وحتى السباق. لكننا وجدنا المزيد من الوتيرة اليوم، وكانت لدينا استراتيجية رائعة. تجاوزنا منافسَينا الأساسيين مع التوقف المبكر، وأبقيناهما خلفنا. كان سباقًا قويًا للغاية من الفريق".
وتابع: "لم أتخيل مطلقًا بأنني سأتواجد على منصة التتويج اليوم بعد جولة صعبة كهذه على الفريق".
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