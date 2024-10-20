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لوكلير: لم نكن لنتصور سباقًا أفضل من هذا وما نزال نستهدف لقب البطولة

عبّر لوكلير عن سعادته بفوز فيراري بثنائية في سباق أوستن.

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

قال شارل لوكلير أنه يشعر بسعادة كبيرة عقب فوزه بسباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، ما يؤكد على جدوى تحديثات فيراري على أول حلبة تقليدية تستخدمها عليها في أوستن.

أوضح شارل لوكلير أنه وفريقه فيراري ما يزالان يستهدفان إحراز لقب الصانعين، لا سيما بعد الثنائية التي سجلها المونغاسكي رفقة زميله كارلوس ساينز على حلبة الأمريكتين.

وتعليقًا على السباق، صرّح لوكلير الذي سجل الفوز الثالث له هذا الموسم بعد موناكو ومونزا قائلًا: "لم تكن نهاية أسبوع سهلة. كنت واثقًا بأن شعوري على السيارة سيكون أفضل خلال السباق، وقد كان".

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وأضاف: "أنا سعيد جدًا، فقد حصدنا أول مركزين كفريقن ولم نكن لنحلم بنتيجة أفضل من ذلك".

وتابع: "وتيرة السيارة كانت جيدة للغاية، وذلك بفضل عمل المهندسين الذين لم يدخروا أي جهد في التحديثات التي قدمناها في السباقات القليلة الماضية والتي بدأت توتي ثمارها".

وأكمل: "التوقفات كانت جيدة كذلك وكل الأمور سارت على ما يرام، لذلك أنا بغاية السعادة".

واختتم: "ما نزال نستهدف البطولة، وتلك بداية جيدة للصراع الثلاثي على اللقب".

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