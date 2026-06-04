لوكلير: "لم أفكر يومًا في مغادرة فيراري"

منذ انضمامه إلى أكاديمية فيراري في عام 2016 ثم انتقاله إلى الفريق الإيطالي في الفورمولا 1 عام 2019، بقي لوكلير وفيًا لفيراري، حيث خاض 155 سباق جائزة كبرى وحقق 27 قطب انطلاق أول وثمانية انتصارات. ومن المرجح أن يبقيه العقد الجديد في مارانيللو حتى عام 2028 على أقل تقدير.

ورغم ذلك، لم يحصل أصيل موناكو حتى الآن على سيارة قادرة فعليًا على المنافسة على اللقب، كما أنه لم يحقق أي فوز منذ جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2024، رغم احتلاله المركز الثالث في ترتيب بطولة 2026 حتى الآن.

ومن المفترض أن مدير أعماله نيكولا تود تلقى اهتمامًا من فرق كبرى أخرى بشأن لوكلير، لذلك سأل موقعنا "موتورسبورت.كوم" السائق البالغ من العمر 28 عامًا في مقابلة حصرية عما إذا كان شعر يومًا بالحاجة إلى دراسة بدائل خارج فيراري.

وقال: "لم أفكر حقًا في أي بدائل. بالتأكيد كانت هناك محادثات، لأنّك تبني علاقات تتجاوز الجانب المهني بعد 10 سنوات في هذا البادوك. أحيانًا تكون هناك نقاشات أعتبرها طبيعية، لكن يمكنني التأكيد أن هذه الأمور تخص نيكولا أكثر بكثير مما تخصني."

وأضاف: "أما بالنسبة لي، وأريد أن أشدد على ذلك، فقد كان ما أريد فعله واضحًا دائمًا."

وبذلك يجدد لوكلير ولاءه لفيراري مرة أخرى، إذ لا يزال يؤمن بالمشروع الذي يقوده مدير الفريق فريد فاسور داخل السكوديريا.

وقال: "العامل الأساسي هو الإيمان بالمشروع. أما الحب الذي أحمله لهذا الفريق، فلم يعد شيئًا أحتاج إلى التساؤل بشأنه، لذلك لم أكن بحاجة إلى التفكير كثيرًا من هذه الناحية."

وأكمل: "ثم هناك فريد. لدينا علاقة فريدة، ولدي ثقة كبيرة بأنه الشخص المناسب لإعادة فيراري إلى القمة."

وكان لوكلير قد تُوج بلقبي جي بي 3 والفورمولا 2 مع فريق آرت بقيادة فاسور، كما خاض أولى مشاركاته في الفورمولا 1 مع فريق ساوبر عندما كان الفرنسي يدير الفريق آنذاك.

وأضاف: "هناك أيضًا المؤشرات التي رأيناها هذا العام. نحن متأخرون عن مرسيدس، هذا صحيح، لكنني أرى الكثير من الابتكار. هناك مجموعة في مارانيللو تعمل بقوة وتحاول التفكير بطريقة مختلفة عن الماضي، وحتى خارج الأطر التقليدية."

وتابع: "لقد رأينا حلولًا جديدة على السيارة، وهذا منحني ثقة أكبر وأقنعني بأن هذا هو الفريق الذي أريد أن أكون معه."

وأردف: "لذلك، بعيدًا عن حبي لفيراري، وهو أمر واضح، كان هناك أيضًا تقييم عقلاني. تمامًا كما حدث في كل مرة جددت فيها عقدي."

وبالنسبة للوكلير، فإن غياب لقب بطولة العالم حتى الآن يقابله شعوره بالامتنان تجاه الفريق الذي آمن به منذ البداية.

وقال: "بالطبع أود أن أحقق المزيد من الانتصارات، وأود أن أكون قد فزت ببطولة العالم. هذه أمور لا أملكها حتى الآن."

وأضاف: "لكنني حظيت بفرصة التسابق مع الفريق الذي لطالما حلمت بالانضمام إليه. كما أنني أفكر أيضًا في الوفاء تجاه الأشخاص الذين ساعدوني في لحظة حاسمة من مسيرتي ومنحوني الفرصة للوصول إلى ما أنا عليه اليوم. لو لم تؤمن بي فيراري، فلا أعلم إن كنت سأكون هنا الآن. وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة لي."

واختتم قائلًا: "بالتأكيد أود أن أمتلك نجاحات أكثر في سجلي، لكنني أعتقد أن الجميع يريدون دائمًا المزيد حتى عندما يكونون قد حققوا الكثير بالفعل. صحيح أن الانتصارات ولقب بطولة العالم هما ما ينقصني وما أريد تحقيقه. وآمل أن يحدث ذلك قريبًا."