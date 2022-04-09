لوكلير: لقد تفاجأنا من وتيرتنا في تصفيات أستراليا

تخوض فيراري حتى الآن البداية الأقوى لها منذ فترة طويلة في الفورمولا واحد، حيث نجحت بحسم قطب الانطلاق الأول في جولتين من أصل ثلاثٍ مع لوكلير.

كما أنّ كلا سائقيها تواجدا على منصة التتويج في أول سباقَين للموسم، من بينها الثنائية في جولة البحرين الافتتاحية.

وبالرغم من أن "الارتدادات" بدت واضحة على سيارة فيراري خلال التجارب الحرة، لكن الفريق نجح برفع وتيرته في التصفيات.

بينما قدّم لوكلير لفة مثالية في القسم الثالث وضعته في صدارة أسرع الأزمنة بفارق قارب ثلاثة أعشار الثانية أمام ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

حيث قال سائق فيراري بعد تحقيق قطب الانطلاق الأول: "لقد كان شعوراً جيداً. وبشكل خاص على حلبة لطالما كنتُ أعاني معها سابقاً".

وأكمل: "لا أعلم ربما لم تكن تناسبني. لكن خلال عطلة نهاية الأسبوع عملنا بشكل كبير حقاً".

وتابع: "خلال التجارب الحرة لم يكن الوضع مثالياً بالنسبة لي. تمكنتُ من تسجيل بعض اللفات الجيدة لكن ليس بشكل مثالي".

وأردف: "في القسم الثالث، تمكنتُ من جمع كل شيء معاً، وكان الشعور رائعاً حقاً".

واسترسل: "أنا مسرور للغاية بالانطلاق أولاً في سباق الغد".

بالمقابل، اعترف لوكلير بأن وتيرة السيارة كانت مفاجِئة في التصفيات.

فقال: "من الجميل القيادة هكذا. لكن ريد بُل كانت سريعة جداً في التجارب الحرة الثانية على المسافات الطويلة".

وتابع: "لكن بصراحة، مجدداً، تفاجأنا من وتيرتنا في التصفيات".

وأردف: "كل شيء ممكن غداً. علينا تقديم انطلاقة جيدة".

واختتم: "من ثم نأمل الحفاظ على المركز الأول!".

يشار إلى أن كارلوس ساينز الإبن فشل في تقديم زمن جيّد أثناء محاولته الوحيدة الأخيرة بعد ضياع لفّته الأولى بسبب العلم الأحمر، ليكتفي بالمركز التاسع، ما يترك لوكلير وحيدًا أمام ثنائيّ ريد بُل في سباق الأحد.