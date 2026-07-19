قيّم شارل لوكلير سائق فيراري، الذي أنهى سباق جائزة بلجيكا الكبرى في المركز الثاني، مشاعره خلال السباق والتقدم الذي أحرزه الفريق في تصريحاته بعد حفل منصة التتويج. وأكد السائق المونغاسكي، الذي شدد على أنه قاتل من أجل الفوز طوال السباق، أن شعور القيادة داخل السيارة قد تحسن بمرور الوقت.

وفي حديثه بعد السباق، لخّص لوكلير معركة الأحد وإدارة الإطارات قائلًا: "آمنت بالفوز حتى اللحظة الأخيرة".

وأضاف: "مع دخول سيارة الأمان الافتراضية في الوقت المناسب، كان الحظ إلى جانبنا قليلاً، ولكن بشكل عام كانت وتيرة السباق لدينا قوية نسبياً أيضاً".

وتابع: "في الفترة التي انتقلت فيها إلى إطارات هارد، وتحديداً خلال اللفات الخمس أو الست الأولى، واجهت مشكلة تماسك خطيرة في المحور الأمامي وعانيت كثيراً".

وأكمل: "لحسن الحظ، شعرت بأن الإطارات باتت أفضل قليلاً في اللفات اللاحقة وتمكنت من استعادة إيقاعي. أشعر الآن براحة أكبر بكثير داخل السيارة".

واختتم: "بالطبع، لا يزال أمامنا الكثير من العمل للقيام به، لكن يمكنني القول بثقة أن نهاية هذا الأسبوع كانت خطوة مؤكدة إلى الأمام".