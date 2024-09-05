لوكلير: لسنا جيدين بالقدر الكافي بعد للفوز فيما تبقى من الموسم

يعتقد شارل لوكلير بأن فوز فيراري في مونزا قد لا يتكرر مثلما حدث بعد فوزه بسباق موطنه في موناكو.

وقد أكّد المونغاسكي – الذي سجل النقاط في مناسبة وحيدة فقط خلال 4 سباقات منذ فوزه في موناكو – على أنه يتعين على فريقه فيراري هذه المرة أن يحلل فوز مونزا بهدوء.

وكان لوكلير قد فاز بسباق جائزة إيطاليا الكبرى على أرض فيراري وأمام جماهير التيفوزي بعد أن أتقن استراتيجية التوقف الواحد الجريئة من الفريق، وتمكن من إدارة إطاراته على نحو مثالي أمام ثنائي مكلارين الذي انطلق من الصف الأول.

"كما سبق وقلت عقب سباق موناكو، علينا ألا نعتمد على السباقات التي نفوز بها" قال لوكلير بعد فوزه في مونزا.

وأضاف: "من المهم للغاية لنا كفريق أن ننسى الفوز عندما نعود إلى المصنع ونحلل ما حدث. علينا ألا نذهب إلى باكو مع سقف توقعات عالٍ لأن ذلك ليس بعد المستوى الذي ينافس به الفريق في الوقت الحالي".

هذا وأوضح لوكلير بأن فيراري ما تزال متأخرة خلف مكلارين وريد بُل على بعض الحلبات.

حيث قال: "هل أحرزنا خطوة إلى الأمام مؤخرًا؟ نعم. ولكن هل هذا كافٍ للفوز بالسباقات خلال ما تبقى من الموسم؟ ليس بعد في اعتقادي".