لوكلير "قد يراهن على فوز" راسل مع مرسيدس في البحرين

انتقل راسل بشكل مؤقت إلى صفوف مرسيدس كبديل عن لويس هاميلتون الذي يتغيب عن هذه الجولة إثر إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبالرُغم من أنّ راسل يواجه تحديًا ضخمًا من أجل التاقلم سريعًا مع الأمور الجديدة المحيطة به، إلّا أنّ صديقه منذ فترة طويلة وزميله السابق في الكارتينغ لوكلير يحمل آمالًا كبيرة له.

حيث قال المونغاسكي سائق فيراري: "أتوقّع له منصّة تتويج على الأقل، ولكن لديّ بعض الأمل بأن يُحرز الفوز. قد أكون متفائلًا للغاية، لكنني أعرف أنّه سائق جيّد جدًا. وأعلم أن بمقدوري الرهان عليه ليحقق الفوز".

هذا ويشعر لوكلير أنّه حتى وإذا ما حصل راسل على مشاركة واحدة فقط مع مرسيدس، فسيكون ذلك كافيًا بالنسبة له ليُظهر ما هو قادر على فعله.

فقال: "إنها فرصة رائعة. أعرف جورج منذ العديد من السنوات، كنا زملاء مع أليكس (ألبون) في 2011 ضمن منافسات الكارتينغ. والآن باتت لديه الفرصة أخيرًا للقيادة لصالح أحد فرق الصدارة".

وتابع: "لا أعلم إن كانت مشاركة واحدة أم قد يشارك في نهاية أسبوع ثانية، لكن على أيّة حال، أعتقد بأنّه سيُظهر معدنه كسائق خلال نهاية هذا الأسبوع".

وأكمل: "بالطبّع أظهر ذلك في السابق، ولكنه الآن يملك الفرصة للمنافسة في الأمام، مع أفضل سيارة على الأرجح في البطولة، وتلك فرصة رائعة له وآمُل أن يقوم بعمل جيّد".

وليس لوكلير السائق الوحيد الذي يتوقّع بأن يقدم راسل أمورًا جيّدة نهاية هذا الأسبوع، حيث يعتقد لاندو نوريس سائق مكلارين كذلك أن مواطنه البريطاني بمقدوره تحقيق الفوز.

حيث قال: "أعتقد أن بوسعه حصد قطب الانطلاق الأوّل، وكذلك تحقيق الفوز. لكنني أرى بأنّه وإذا ما كانت هنالك نهاية أسبوع تحظى فيها مرسيدس بأفضلية أقل من أية جولة أخرى، فهي هنا على الأرجح. لذلك سيخوض جورج واحدة من أصعب الجولات على الفريق هذا الموسم من ناحية الأفضلية التي ستكون لديه أمام البقية، لذلك لن تكون مهمة سهلة. بيد أنّني أعلم مدى جودته كسائق، وأثق في أن الجميع يعرفون ذلك أيضاً. وأنا متأكد كذلك أن مرسيدس تعرف هذا بالطبّع، لذلك أتوقّع أمورًا كبيرة".