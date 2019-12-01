لوكلير "لا يملك أيّ فكرة" عمّا حدث في تصفيات أبوظبي

عبر لوكلير خطّ النهاية مباشرة بعد التلويح بالعلم الشطرنجيّ إيذانًا بنهاية الحصّة خلال القسم الثالث الأخير من التصفيات، وذلك بعد أن اضطرّ للانتظار خلف زميله سيباستيان فيتيل وكارلوس ساينز الإبن سائق مكلارين.

وقال أصيل موناكو أنّه في حين أنّه تفهّم الظروف التي وجد نفسه فيها في نهاية المطاف، فإنّ فيراري تحتاج لتقييم ما حدث كون الأمر "لم يكن كما لو أنّ سيباستيان كان يسير ببطء بشكلٍ غير ضروري"، مُشيرًا إلى أنّ فريقه ارتكب خطأ في حساباته.

"ليست لديّ أيّ فكرة حول ما حدث" قال لوكلير، الذي سينطلق ثالثًا بالرغم من خطئه.

وأضاف: "لكن تلك هي الحياة، تحدث هذه الأمور في بعض الأحيان. لا أعلم إن كان الوضع مجرّد سوء حظّ أم أنّه كان بوسعنا القيام بأيّ شيء أفضل".

وأردف: "سنحلّل ما حدث ونحاول فهم ذلك كي لا يتكرّر مجدّدًا. كنّا الوحيدين غير القادرين على إكمال لفّة، وهو ما كان مؤسفًا للغاية".

ثمّ تابع: "أبطأ الجميع في المقطع الأخير وكنّا في وضعٍ لم يكن يمكننا فيه القيام بأيّ شيء سوى بدء اللفّة على بعُد عُشرين من الثانية عن سيباستيان وهو ما كان ليعني ذات النتيجة، لم أكن لأحسّن زمني هكذا".

بدورها تضرّرت لفّة فيتيل، الذي سينطلق رابعًا، نتيجة تواجده خلف ساينز وفي حين أنّه تمكّن من عبور خطّ البداية والنهاية قبل لحظات من نهاية الحصّة، إلّا أنّه لم يُحسّن زمنه.

وقال الألماني: "تعيّن عليّ الحدّ من الفارق مع السيارة التي أمامي، قرابة أربع ثوانٍ وهو ما كان يُعدّ قريبًا جدًا هو الآخر".

وأضاف: "كانت الإطارات باردة في جميع الأحوال وفقدت كلّ شيء بالفعل عند المنعطف الأوّل، خسرت فرصتي هناك".

وأكمل: "كانت هناك الكثير من السيارات المصطفّة وراء بعضها".

وقال لوكلير أنّه لم يرد "خلق فوضى" كبيرة من خلال تجاوز فيتيل لإنقاذ لفّته.

وقال: "بقيت خلفه، لكنّني علمت بأنّ الوقت حرج. كان لديّ هامش خمس ثوانٍ في بداية اللفّة وكنّا أبطأ بكثير من ذلك الهامش".

وأضاف: "علمت الوقت المتبقّي، لم أردت تجاوز سيباستيان كون ذلك لم يكن ليكون عادلًا، لكنّنا نحتاج لتحليل ذلك لمنع تكراره".

وسينطلق لوكلير من المركز الثالث خلف ماكس فيرشتابن منافسه على المركز الثالث في ترتيب بطولة السائقين في ظلّ تمتّع سائق ريد بُل بأفضليّة 11 نقطة.

وقال لوكلير: "سأقدم على مجازفة نسبيّة في الانطلاقة. أحتاج للمجازفة، أحتاج للتواجد أمام ماكس في البطولة".

وأضاف: "سأبذل كلّ ما في وسعي في اللفّات الأولى بكلّ تأكيد، ليس لديّ الكثير لأخسره".

واختتم حديثه بالقول: "ننافس ماكس على المركز الثالث في البطولة، سننطلق جنبًا إلى جنب بشكلٍ ما، لذا سيكون السباق ممتعًا".