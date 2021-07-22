لوكلير: لا يُمكن لفيراري أن تتوقّع منافسة مرسيدس ضمن سباقات أخرى في 2021

تصدّر لوكلير 49 من أصل 52 لفة في سباق جائزة بريطانيا الكبرى بعد تقدمه إلى الصدارة مستفيدًا من الحادثة التي جمعت الغريمين ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون في اللفة الافتتاحية.

ووسّع لوكلير صدارته إلى حدود 9 ثوان في إحدى المراحل على الرُغم من مواجهته لمشكلة على المحرك، وذلك إثر تراجع هاميلتون بعد قضائه عقوبة الـ 10 ثوان جرّاء التسبب بحادثته مع فيرشتابن.

لكنّ سائق مرسيدس كان قادرًا على العودة وشق طريقه ليُلاحق لوكلير، ويتجاوزه في النهاية عند منعطف كوبس قبل 3 لفات من النهاية ليُسجّل فوزه القياسي رقم 99.

وقد شعر لوكلير ببعض الإحباط إثر هزيمته المتأخرة بعد اقترابه للغاية من تسجيل فوزه الأول منذ جائزة إيطاليا 2019، إذ وبينما يرى بأنّ ذلك الأداء دليل على قوة فيراري، لكنّه لا يعتقد بأنه علامة على تغيّر كامل في مجريات الأمور فيما تبقى من الموسم.

فقال: "بالتوجّه إلى نهاية الأسبوع، لم يكن هنالك تمامًا أيّ أمل في المنافسة على الفوز هنا في سيلفرستون".

وأضاف: "وهذا يُظهر كيف أننا نقوم بعمل كبير كفريق. إذ أنّه ليس وضعًا سهلًا، لكن الفريق يعمل بشكل جيّد للغاية. وقد أظهرنا ذلك اليوم مع المركز الثاني".

وتابع: "الآن نحن بحاجة إلى مواصلة العمل، كون ذلك هو ما نرغب القيام به بشكل ثابت: المنافسة على الفوز".

وأكمل: "كان من الرائع المنافسة في مواجهة لويس، لكن علينا ألا نتوقّع التواجد في ذلك الموقع لبقية الموسم. ولذلك علينا مواصلة العمل".

هذا وساهمت تلك النتيجة في تقليص فيراري للفارق خلف مكلارين ضمن معركة المركز الثالث في بطولة الصانعين إلى 15 نقطة.

كما سجّلت تلك أوّل منصة تتويج يحرزها لوكلير هذا الموسم، بعد اقترابه من اعتلائها في إيمولا، إسبانيا وباكو. وتلك كذلك أول منصة تتويج له منذ جائزة بريطانيا الكبرى العام الماضي.

وعند سؤاله إذا ما يضع تأديته في سيلفرستون هذا العام من بين أفضل التأديات التي جعلته يعتلي منصة تتويج الفورمولا واحد، قال لوكلير: "نعم، فقد كنت أقدّم أفضل ما لديّ في كل لفة".

وأكمل: "لا أعتقد بأن هنالك لفة واحدة قمت فيها بخطأ كبير. ولا سيّما في المرحلة الأولى، ومع المشاكل التي واجهتها مع المحرك، حيث ظننت بأن سباقي قد انتهى. أعتقد بأننا قمنا بإدارة الوضع على نحوٍ جيّد جدًا جدًا، وتمكنا من تعويض التأخر من المحرك لما تبقى من السباق".