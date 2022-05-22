لوكلير لا يُمكنه تحمّل المزيد من الانسحابات بعد خروجه من سباق إسبانيا

كان أصيل موناكو يتصدّر النصف الأوّل من سباق إسبانيا بأريحيّة عندما أعلن عن فقدانه للطاقة خلال اللفّة الـ 26 من أصل 66.

وتبيّن أنّ المشكلة قاضية، حيث اضطرّ للانسحاب والعودة ببطء إلى خطّ الحظائر.

وأكّدت فيراري سريعًا بعد ذلك أنّ مشكلة لم يتمّ اكتشافها بعد في وحدة طاقته كانت السبب وراء انسحابه. وقال لوكلير أنّه لم يتلقّ أيّ تحذيرٍ، حيث أسلم محرّكه الروح فجأة.

وقال لوكلير لقناة "سكاي سبورتس اف1": "كلّا، لا أعلم أيّ شيء أكثر ممّا حدث ببساطة، لم تكن هناك أيّة إشارات قبل وقوع المشكلة، فقدت الطاقة بالكامل، ذلك مؤسف".

وفي ظلّ الرياح القويّة المباغة على حلبة برشلونة، التي تسبّبت في ارتكاب زميله كارلوس ساينز الإبن وغريمه ماكس فيرشتابن لخطأين مبكّرين، كان لوكلير بصدد تقديم أداء مذهل وبدا متّجهًا لتعزيز صدارته للترتيب العام.

وبعد خسارته على يد فيرشتابن في ميامي، سمحت تحديثات فيراري الواسعة للوكلير بتحقيق قطب الانطلاق الأوّل، وبدا متّجهًا لترجمة ذلك لفوزٍ كاسح.

عوضًا عن ذلك فإنّ انسحابه فتح الباب أمام فيرشتابن للسيطرة على السباق والفوز به وبالتالي انتزاعه صدارة البطولة للمرّة الأولى هذا الموسم.

وقال لوكلير أنّه لم يكن قلقًا للغاية حيال إمكانيّة خسارة صدارة البطولة، لكنّه اعترف بأنّه لا يُمكنه تحمّل المزيد من الانسحابات مثل إسبانيا.

وقال: "لننظر في المشكلة، ولا يُمكننا تحمّل حدوثها عدّة مرّات أخرى خلال الموسم، نحتاج لاكتشاف المشكلة".

وأضاف: "قد نخسر صدارة البطولة، لكن لا مشكلة. لا أركّز في ذلك. أعتقد بأنّ الأمر الأكثر أهميّة هو أداؤنا، وقد كان جيّدًا جدًا، لذا لا يُمكنني الانتظار للعودة إلى موطني الأسبوع المقبل وآمل تحقيق نتيجة رائعة هناك".

ويرى لوكلير أنّ نجاح تحديثات برشلونة تزامن مع تحقيق الفريق لتقدّمٍ نسبي في معالجة مشكلة إدارة الإطارات التي عصفت به في السباقات الماضية.

وقال: "لا أعتقد بأنّ بوسعي فعل أيّ شيء في هذه اللحظات سوى النظر إلى الجوانب الإيجابيّة التي كانت كثيرة نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "هناك وتيرة التصفيات، ووتيرة السباق، وبشكلٍ أكثر أهميّة إدارة الإطارات. كانت تلك نقطة ضعفنا في السباقات القليلة الماضية".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا اكتشفنا شيئًا ما بالتأكيد نهاية هذا الأسبوع من تلك الناحية، يمنحني ذلك المزيد من الثقة لبقيّة الموسم".