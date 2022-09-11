لوكلير لا يُمكنه التعويل على خبرته من سباق مونزا 2019

أحرز أصيل موناكو قطب الانطلاق الأوّل الـ 17 في مسيرته في الفئة العليا والأوّل له منذ جائزة فرنسا الكبرى التي انزلق فيها واصطدم بالجدار أثناء تواجده في الصدارة.

وتصدّر لوكلير التصفيات بفارق 0.145 ثانية عن غريمه ماكس فيرشتابن في الوقت الذي تواجد فيه زميله كارلوس ساينز الإبن ثالثًا، لكنّ سائق ريد بُل سيتراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق لقاء حصوله على محرّك احتراقٍ داخلي جديد، بينما سينطلق ساينز من آخر الترتيب لحصوله على وحدة طاقة جديدة بالكامل.

وفي ظلّ عدم لتحقيقه لأيّ انتصارٍ منذ جائزة النمسا الكبرى 2022، فإنّ الفوز في مونزا يُعدّ ضروريًا في حال أراد الإبقاء على آماله حيّة للمنافسة على اللقب بالرغم من صعوبة المهمّة.

ولا يعتقد لوكلير بأنّ خبرته بالفوز على أرض فيراري في 2019 ستكون مفيدة اليوم الأحد، لكنّه يشعر بأنّ بوسعه إنجاح المهمّة بالرغم من توقّعه لمعركة حامية مع فيرشتابن.

وقال: "أعتقد بأنّ الخبرة التي جمعتها منذ 2019 ستكون مفيدة أكثر من خبرة سباق 2019 وحدها".

وأضاف: "كنت سائقًا مختلفًا للغاية حينها، وعانيت كثيرًا في السباقات حينها والآن أنا في موقعٍ أفضل بكثير".

وأردف: "لذا لم أكن أتمتّع بالكثير من الثقة بالتوجّه إلى السباق في 2019".

وواصل شرحه بالقول: "أمّا هذا العام فإنّ الوضع مختلف والشعور جيّدٌ جدًا بكميّات وقود عالية، لكن لن تكون المهمّة سهلة لأنّ ماكس سيكون سريعًا جدًا بالتأكيد وسيعود بقوّة، لكنّني متأكّدٌ من أنّ بوسعنا إنجاح المهمّة".