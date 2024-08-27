لوكلير لا يدرك سبب تقدم فيراري المفاجئ في هولندا

خاض شارل لوكلير سباقًا قويًا على متن سيارة فيراري في سباق هولندا ليصعد منصة التتويج بعد إحرازه المركز الثالث.

بدت فيراري متراجعة من حيث الوتيرة طيلة نهاية الأسبوع على حلبة زاندفورت، قبل أن يفاجئ لوكلير الجميع ويتفاجأ هو شخصيًا من ثبات وتيرة سيارته.

وعند سؤاله عن ذلك التحول في أداء السيارة قال لوكلير: "من الصعب فهم سبب تأخّرنا بـ 0.9 ثانية في التصفيات، ومن ثم وبشكل مفاجئ سرعتنا خلال السباق، وذلك لأن السيارة هي ذاتها".

وأضاف: "كنا سريعين للغاية في السباق، على عكس التصفيات، إذ علينا فهم سبب ذلك. دومًا ما نحلل أسباب التأديات السيئة، ولكن عندما تتحسن الأمور بشكل غير متوقع، يجب أن نقف على أسباب ذلك أيضاً".

وتابع: "لا أعتقد بأننا نملك تفسيرًا لذلك في الوقت الحالي، ولكنه نتيجة رائعة. أنا متفاجئ وسعيد بتواجدي على منصة التتويج. والآن نحتاج لفهم كيف يمكن أن نؤدي بهذا الشكل على نحوٍ ثابت".

وعند سؤاله عن توقعاته للسباقات المقبلة، قال المونغاسكي: "لا أعلم كذلك لأكون صريحًا. لو سألتني ذلك السؤال يوم السبت، كنت لأقول بأن السباقات المقبلة ستكون صعبة. ولكن كل شيء تغير للأفضل يوم الأحد، ولو تمكنا من فهم ما يحدث مع السيارة، عندها سأكون متفائلًا للمستقبل".