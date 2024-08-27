لوكلير لا يدرك سبب تقدم فيراري المفاجئ في هولندا
قال شارل لوكلير أنه تفاجأ من مدى سرعة سيارة فيراري في سباق هولندا.
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
خاض شارل لوكلير سباقًا قويًا على متن سيارة فيراري في سباق هولندا ليصعد منصة التتويج بعد إحرازه المركز الثالث.
بدت فيراري متراجعة من حيث الوتيرة طيلة نهاية الأسبوع على حلبة زاندفورت، قبل أن يفاجئ لوكلير الجميع ويتفاجأ هو شخصيًا من ثبات وتيرة سيارته.
وعند سؤاله عن ذلك التحول في أداء السيارة قال لوكلير: "من الصعب فهم سبب تأخّرنا بـ 0.9 ثانية في التصفيات، ومن ثم وبشكل مفاجئ سرعتنا خلال السباق، وذلك لأن السيارة هي ذاتها".
وأضاف: "كنا سريعين للغاية في السباق، على عكس التصفيات، إذ علينا فهم سبب ذلك. دومًا ما نحلل أسباب التأديات السيئة، ولكن عندما تتحسن الأمور بشكل غير متوقع، يجب أن نقف على أسباب ذلك أيضاً".
وتابع: "لا أعتقد بأننا نملك تفسيرًا لذلك في الوقت الحالي، ولكنه نتيجة رائعة. أنا متفاجئ وسعيد بتواجدي على منصة التتويج. والآن نحتاج لفهم كيف يمكن أن نؤدي بهذا الشكل على نحوٍ ثابت".
وعند سؤاله عن توقعاته للسباقات المقبلة، قال المونغاسكي: "لا أعلم كذلك لأكون صريحًا. لو سألتني ذلك السؤال يوم السبت، كنت لأقول بأن السباقات المقبلة ستكون صعبة. ولكن كل شيء تغير للأفضل يوم الأحد، ولو تمكنا من فهم ما يحدث مع السيارة، عندها سأكون متفائلًا للمستقبل".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
فاسور رداً على ألونسو: لا أحتاج أحداً ليخبرني أننا سنكون الأقوى في مونزا
ألونسو يكشف عن الفريق المرشح للفوز في مونزا
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
ساينز: معنوياتنا مرتفعة بالتوجه إلى مونزا
فاسور: هدفنا يجب أن يكون الفوز
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
بوتاس: بينوتو يتعامل معي باحترام وأنا أحترمه
رسميًا: ويليامز تستعين بكولابينتو بديلًا عن سارجنت لبقيّة موسم 2024
نوريس: كنا لنفوز في هولندا حتى من دون التحديثات
فاسور رداً على ألونسو: لا أحتاج أحداً ليخبرني أننا سنكون الأقوى في مونزا
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات