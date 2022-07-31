لوكلير لا يفهم استراتيجيّة فيراري في سباق المجر

توقّف لوكلير من الصدارة في نهاية اللفّة الـ 39، بعد 17 لفّة فقط على مجموعة إطاراته "ميديوم" الثانية، حيث كانت فيراري تأمل أن تُوصله تركيبة "ميديوم" إلى نهاية اللفّات الـ 70 بالرغم من معاناة ثنائيّ ألبين عليها.

وجاء ذلك القرار على عكس إرادة لوكلير الذي أراد تمديد الفترة الوسطى على تركيبة "ميديوم" ومن ثمّ الانتقال إلى "سوفت" في النهاية.

عوضًا عن ذلك عانى لوكلير على إطارات "هارد" لدرجة أنّه أجرى وقفة ثالثة للانتقال إلى "سوفت" ما أطاح به إلى المركز السادس في النهاية.

وقال لوكلير أنّه غير قادر على فهم سبب إقدام فيراري على هذا القرار بعد أن نصح طاقمه بعدم فعل ذلك.

وقال أصيل موناكو: "أعتقد بأنّ الفترة الثانية كانت يجب أن تكون أطول. كان موعد التوقّف الأوّل مناسبًا، واتّخذنا القرار المناسب هناك".

وأضاف: "لكن بالنسبة للتوقّف الثاني فلا أعلم سبب تقصيرنا للفترة الثانية. أوضحت للفريق أنّني أريد إطالة الفترة الثانية على ميديوم قدر الإمكان، لكنّنا توقّفنا مبكّرًا من أجل إطارات هارد، وهو ما نحتاج لفهمه".

وأكمل: "كان علينا التوقّف مجدّدًا لإنّ إطارات هارد كانت صعبة للغاية".

ويشتبه لوكلير في أنّ فيراري تفاعلت مع توقّف ماكس فيرشتابن الثاني عبر استدعائه أبكر، لكنّه قال بأنّه كان على الفريق عدم الاستجابة لذلك واتّباع الاستراتيجيّة المُثلى فحسب.

وقال: "أنا متأكّدٌ من أنّ ذلك كان قراره لتسليط الضغط علينا، لكن لا أعتقد بأنّه كان علينا التفاعل مع ذلك".

وأردف: "لأنّ ذلك أطلق تأثير كرة الثلج بالنسبة غلينا، وخسرنا الكثير حينها".

وجاءت كبوة لوكلير الأخيرة لتزيد الفارق بينه وبين فيرشتابن في ترتيب البطولة إلى 80 نقطة بالتوجّه إلى العطلة الصيفيّة، وهو ما يجعل الهولندي مرشّحًا بقوّة لحسب لقب البطولة مبكّرًا.

وعندما سُئل حول خطأ فيراري الأحدث وما يعنيه ذلك على صعيد آماله في البطولة، قال لوكلير أنّه لا يُمكن للفريق التفكير في البطولة قبل حلّ مشاكله أوّلًا.

وقال: "نحتاج كفريقٍ للقيام بعملٍ أفضل قبل التفكير في البطولة، سيكون الوضع صعبًا للغاية بخلاف ذلك".

وأردف: "من الواضح أنّ سباقًا كهذا يُعدّ مُحبطًا للغاية، ونحتاج للقيام بعملٍ أفضل كفريق. دائمًا ما تشعر بأنّ هناك أشياء تجري، أيًا كانت، مشاكل موثوقيّة، أخطاء، إلخ..".

واختتم بالقول: "لكنّنا نحتاج لأن نكون أفضل على صعيد تقديم عطلة نهاية أسبوع نظيفة. سنُحاول استغلال أيّام الراحة، لكن من الواضح أنّنا نحتاج لتحليل وفهم كلّ ما حدث وما يُمكننا القيام به بشكلٍ أفضل، لأنّ هذا مهمٌ جدًا".