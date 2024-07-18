لوكلير لا يعتقد بأن فيراري وقّعت مع هاميلتون لأنها فقدت الأمل في أن يحقق اللقب

يواجه شارل لوكلير بطل العالم السباعي لويس هاميلتون عندما يصبحان زميلين ضمن صفوف فيراري في الموسم المُقبل.

يرفض لوكلير فكرة أن ضم هاميلتون يعتبر إشارة على أن فيراري لم تعد تؤمن بقدرته على العودة ضمن المنافسة على بطولة العالم.

وكانت فيراري قد اختارت لوكلير ليكون أملها المستقبلي في تحقيق اللقب، وذلك بعد تأسيس وجوده كسائق أول ضمن المنافسة الداخلية التي نشأت بينه وبين سيباستيان فيتيل في موسمي 2019 و2020.

مع ذلك، وبالرُغم من العديد من البول بوزيشن التي حققها والانتصارات الستة في مسيرته، إلا أنه لم يتمكن من المنافسة على بطولة العالم.

لكن ومع ضم سائق مثل هاميلتون، فإن لوكلير لا يعتقد بأن فيراري لم تعد تثق في قدراته.

وعند سؤاله من قبل البي بي سي عن رأيه في الادعاءات بأن فيراري قد وقعت مع هاميلتون لأنها فقدت الأمل فيه، رد لوكلير قائلًا: "لا، على الإطلاق. وذلك لأن فيراري هي فيراري، وأفضل السائقين يريدون التواجد على متن سيارات فيراري. ذلك في صالح الفريق، وعليه فإن تلك الخطوة مفهومة جدًا".

وأضاف: "ليس هنالك شيء سلبي في ذلك بالنسبة لي أيضاً، لأن هذا لويس هاميلتون. تلك فرصة مدهشة بالنسبة لي".

وتابع: "في البداية، أن أتعلم من أكثر السائقين نجاحًا في تاريخ البطولة، وأن أثبت نفسي في مواجهة لويس الذي يعتبر نقطة مرجعية للجميع".

وأكمل: "وبالرُغم من أنني بحاجة لأن أكون مقتنعًا بأنني السائق الأسرع عندما أرتدي الخوذة، لكنني أتطلع بالفعل لتلك الشراكة وستكون مثيرة للاهتمام على نحوٍ كبير بالنسبة لي. ولطالما قلت بأنك تتعلم من كل زميل لك على مدار مسيرتك".