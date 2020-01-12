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لوكلير لا يزال لديه "الكثير لتعلّمه" من زميله فيتيل في الفورمولا واحد

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لوكلير لا يزال لديه "الكثير لتعلّمه" من زميله فيتيل في الفورمولا واحد
12-01-2020

اعترف شارل لوكلير أنّه لا يزال لديه الكثير لتعلّمه من زميله في فيراري سيباستيان فيتيل ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد بالرغم من موسمه الأوّل القويّ في مواجهة بطل العالم أربع مرّات.

حقّق المونيغاسكي أكبر عدد أقطاب انطلاق أولى في موسم 2019، كما أحرز انتصارات ونقاطًا أكثر من فيتيل، لكنّ شراكتهما تضمّنت بعض اللحظات المثيرة للجدل بما فيها حادثتهما في جائزة البرازيل الكبرى.

وبحديثه على منصّة معرض أوتوسبورت الدولي 2020 اليوم الأحد، قال لوكلير أنّ تواجد فيتيل بجانبه لا يزال إيجابيًا نتيجة فتح الألماني لعينيه حيال العمل الذي يحتاج للقيام به.

"تعلّمت الكثير، الكثير حقًا" قال لوكلير حول العمل مع فيتيل.

وأضاف: "أعني أنّه احترافيٌ للغاية، ويتعمّق كثيرًا في التفاصيل. كما أنّه شخصٌ لطيفٌ جدًا".

وأردف: "عملنا معًا بشكلٍ جيّد، بالطبع حدثت بعض الوقائع بيننا على المسار، وتعلّمنا معًا من ذلك، وآمل أن لا يتكرّر مجدّدًا ما حدث في البرازيل".

وأكمل: "لكن في نهاية المطاف فإنّنا ناضجان بما فيه الكفاية خارج السيارة للعمل معًا ومحاولة تطوير السيارة في الوجهة الصحيحة".

وواصل شرحه بالقول: "أعني حتّى من خلال طريقة عمله مع الفريق والمهندسين فقد تعلّمت الكثير ولا يزال لديّ الكثير لتعلّمه".

ثمّ تابع: "يمعن كثيرًا في التفاصيل مثلما قلت، وأشياء لم أفكّر مطلقًا في أنّها قد تكون مفيدة للمهندسين، سيقول أيّ شيء. أتواجد هنا وأستمع لساعة لما يقوله حول حصّة ما في بعض الأحيان. إنّه مثيرٌ للاهتمام كثيرًا بكلّ بساطة".

وفي حين أنّ فيراري لم تكن قادرة على المنافسة على اللقب في العام الماضي، قال لوكلير أنّ الطموح قصير الأمد يبقى عاليًا بالتوجّه إلى موسمٍ يعتقد بأنّه سيكون حاسمًا لوضع الأسس لموسم 2021 وما بعده.

وقال: "أعتقد بأنّ موسم 2020 سيكون مهمًا جدًا، حيث ستستثمر الفرق الكثير نتيجة اعتماد سقف النفقات في 2021".

وأردف: "سأحاول أن أكون جاهزًا قدر الإمكان لموسم 2021 كوني أعتقد بأنّه سيكون عامًا مهمًا".

واختتم بالقول: "آمل أن نعمل بشكلٍ جيّد كفريق لبناء السيارة المناسبة لنكون قادرين على الفوز بالبطولة".

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