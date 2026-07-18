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لوكلير: لا يزال أمامنا مجال لتحسين تنافسيتنا في سبا-فرانكورشان

أكد شارل لوكلير أنه يؤمن بقدرة فيراري على تحسين أدائها، مشيرًا إلى أن الفريق سيواصل العمل على إعدادات السيارة قبل انطلاق التصفيات.

منشور:
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: مارك فلوري

كان كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس ومتصدر بطولة العالم الأسرع خلال حصتي يوم الجمعة على حلبة سبا-فرانكورشان، بعدما سجل زمنًا قدره 1:45.944. وكان السائق الإيطالي الوحيد الذي كسر حاجز الدقيقة و46 ثانية، لينهي اليوم في صدارة الترتيب.

وقدمت فيراري أداءً قريبًا من ماكس فيرستابن خلال التجارب الحرة الأولى، لكنها تراجعت في الحصة الثانية.

وأنهى لويس هاميلتون اليوم في المركز الرابع، متأخرًا بأكثر من 0.7 ثانية عن أنتونيللي، بينما اكتفى شارل لوكلير بالمركز الحادي عشر، بفارق 1.5 ثانية عن المتصدر.

وعلق لوكلير على مجريات يوم الجمعة قائلًا: "كان لدينا برنامج عمل مكثف للغاية اليوم، وأعتقد أنه لا يزال أمامنا مجال لتحسين قدرتنا التنافسية".

وأضاف: "سنُجري الليلة اللمسات الأخيرة على إعدادات السيارة قبل حصص الغد".

واختتم: "وسنحاول أيضًا إيجاد المزيد من السرعة لتحسين أدائنا في اللفات السريعة خلال التصفيات".

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