لوكلير "لا يريد صرف طاقته" على الشائعات حول فيراري

كانت فيراري بعيدة للغاية لناحية الأداء عن منافستها الأساسية ريد بُل خلال مجريات سباق البحرين الافتتاحي للموسم.

علاوة على ذلك اضطر لوكلير للانسحاب بسبب مشكلة في وحدة الطاقة، بينما حقق زميله كارلوس ساينز المركز الرابع خلف فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

إضافة لكل هذا، تلقى أصيل موناكو عقوبة التراجع عشرة مراكز على شبكة انطلاق سباق جدة، وذلك بسبب استعمال ثالث وحدة تحكم إلكترونية ضمن وحدة طاقة سيارته.

بعد هذه البداية المخيبة، بدأت الشائعات بالظهور حيال إمكانية خروجه من صفوف الحصان الجامح.

لكن لوكلير لا يرى لها أساساً من الصحة، فقال: "لم نكمل إلا سباقاً واحداً فقط. ما زال أمامنا الكثير من السباقات وعلينا المنافسة بكل ما نملك من قوة للعودة إلى المقدمة".

وأكمل: "لم تسر الأمور وفق المخطط لها، وبما أن الفريق يحمل اسم فيراري، حينها تظهر الكثير من الأصوات التي تتكلم وتنشر مثل تلك الشائعات حول الفريق".

وأردف: "لكننا بحاجة لصرف طاقتنا بالشكل الصحيح ضمن الفريق والدفع نحو التغيير المناسب، والتماسك معاً".

شارل لوكلير، كارلوس ساينز، لورون ميكيز، فريدريك فاسور تصوير: فيراري

بالمقابل، نفى لوكلير التكهنات في وسائل الإعلام التي أشارت إلى أنه تواصل مع جون إيلكان رئيس فيراري بهدف الكلام عن مستقبل الفريق.

فقال: "ذلك غير صحيح إطلاقاً. مجدداً، هذه مجموعة من الشائعات حول الفريق، 90 بالمئة منها لا أساس لها من الصحة".

وتابع: "لا أعلم من أي تأتي. بصراحة، لا أرغب حتى بصرف أي جزء من طاقتي لمحاولة معرفة مصدرها، علينا التركيز على أنفسنا".

من جهته، يتفق ساينز مع رأي زميله، بأن الروح المعنوية ضمن معسكر الفريق إيجابية بالرغم من الشائعات السلبية التي تحاول "زعزعة الفريق".

فقال: "الوضع أفضل بكثير مما يظهر في وسائل الإعلام. أنا متفاجئ حقاً من محاولات البعض (في إيطاليا) زعزعة الفريق!".