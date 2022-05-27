لوكلير لا يريد الاعتماد على أوامر الفريق للفوز باللقب

خسر لوكلير صدارة الترتيب العام في بطولة السائقين للمرة الأولى هذا الموسم في إسبانيا، وذلك بسبب عطل في وحدة طاقة سيارته اضطره للانسحاب.

هذا ما سمح لغريمه الأساسي ماكس فيرشتابن باقتناص المركز الأول لتحقيق فوزه الثالث على التوالي متقدماً ثنائية الفريق أمام زميله سيرجيو بيريز، والذي طُلب منه - مرتين - أثناء السباق إفساح المجال للهولنديّ.

وسُمع بيريز عبر اللاسلكي وهو يقول أن منح مركزه إلى فيرشتابن "غير عادل"، لكنه أوضح لاحقاً بأنه كان على استراتيجية مختلفة مقارنة بزميله.

وذلك ما فتح الجدل مجدداً حول أوامر الفريق في الفورمولا واحد، خاصة وأنه لو اكتفى فيرشتابن بالمركز الثاني لأكمل السباق بالمركز الثاني ضمن الترتيب العام خلف لوكلير.

من جهته، أوضح أصيل موناكو أنه "بالتأكيد ليس من يتخذ مثل هذه القرارات" معبراً عن أمله في ألا تتطلب معركة اللقب الاعتماد على ذلك، بحق زميله كارلوس ساينز.

فقال: "نوايا ريد بُل باتت واضحة تماماً، وكان الحال كذلك منذ بداية الموسم".

وأكمل: "لكن بالنسبة لنا. لا أعلم. لم أتكلم بعد مع ماتيا (بينوتو، مدير فريق فيراري)، ولم أسمع أي شيء حيال ذلك".

وتابع: "لكن مجدداً، أعتقد أنها مسألة وقت قبل أن يلحق بي كارلوس خاصة حين يتأقلم مع السيارة. لذا لا أعلم".

وأردف: "لكنني لا أريد الاعتماد على ذلك. أريد القيام بعملي على متن السيارة. وقد أظهرنا عدة مرات أننا أقوياء وقادرون على الفوز".

بالمقابل، عانى ساينز لمجاراة وتيرة زميله لوكلير منذ بداية الموسم.

فقد انسحب الإسباني من سباقي أستراليا وإيميليا-رومانيا، ولم يحقق إلا المركز الرابع في سباق إسبانيا بعد انزلاقٍ مبكر لسيارته.

وهو يتأخر بفارق 39 نقطة خلف لوكلير ضمن الترتيب العام.

لكن لا يخامر لوكلير أي شك بقدرة زميله على تقديم أداء قوي للمنافسة على اللقب، خاصة وأنه قادر على العودة للوتيرة السريعة "بسرعة كبيرة جداً".

فقال: "إنه سائق قوي جداً، جداً".

وأكمل: "لقد عانى بعض الشيء مع السيارة خاصة وأنها تناسب أسلوب قيادي أكثر قليلاً منذ البداية".

واختتم: "لكنني واثق من أن كارلوس سيكون طرفاً في معركة اللقب قريباً جداً. في نهاية المطاف، الأمر يتعلق بي للقيام بعملي على أكمل وجه وإعادة فيراري إلى الصدارة".