لوكلير لا يجد إجابة لمعاناة "المرة الواحدة" التي واجهها في تصفيات اليابان

اكتفى لوكلير - المشهور بتميزه على مدار اللفة الواحدة - بثامن أسرع زمن في تصفيات سوزوكا متأخرًا بـ 0.589 ثانية عن صاحب قطب الانطلاق الأول ماكس فيرستابن، بينما تأهل زميله في فيراري كارلوس ساينز بالمركز الرابع.

لكن المونغاسكي كان تائهًا في البحث عن تفسير لذلك الأداء المخيب للآمال من جانبه، مُشيرًا إلى أن ما حصل هو حدث عارض يحدث "مرة واحدة في الوسم" في ظل تماسك العناصر الأساسية لسيارة القلعة الحمراء.

"إنها إحدى تلك الحصص التي ربما تحصل مرة واحدة فقط في الموسم. لكن الشعور ليس جيدًا بالتأكيد" قال لوكلير ضمن معرض حديثه مع سكاي سبورتس.

وأضاف: "كل الأمور تبدو طبيعية، التوازن ليس سيئًا للغاية، حيث يمكننا دومًا أن نتحسن بعض الشيء مثل كل حصص التصفيات".

وتابع: "إذا ما اعتمدت على الشعور في نهاية اللفة، فسأقول في نفسي: حسنًا، كانت تلك لفة رائعة. ومن ثم تنظر إلى الأزمنة وتجد أنك متأخر بثانية".

وأكمل: "لهذا عندما يحصل ذلك، ننظر عادة إلى الإطارات وطريقة إيصالها إلى الحرارة المثالية. وقد اختبرت العديد من الأمور اليوم، ولم تنجح. لذلك لا أملك الإجابة على ما حدث".

واختتم: "مع ذلك، فإن الأمر الإيجابي هو أن وتيرتنا للسباق تبدو أقوى بعض الشيء، لكن على حلبة كهذه، يكون مركز الانطلاق بالغ الأهمية. اليوم لم نقم بعمل جيد".