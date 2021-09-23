لوكلير لا يتوقّع "تغييرات كبيرة" من تحديث وحدة طاقة فيراري في روسيا

كشفت فيراري خلال العطلة الصيفية بأنّها تعمل على تحقيق خطوة "كبيرة" على صعيد أداء وحدة طاقتها خلال النصف الثاني من الموسم.

وقد أعلن الفريق يوم أمس الأربعاء أنه سيقدّم نظامه الهجين المحدّث خلال جائزة روسيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، ليمنح لوكلير وحدة طاقة جديدة.

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وسيحصل المونغاسكي على مجموعة جديدة من مكونات وحدة الطاقة في سوتشي وسط مخاوف حول بطاريته بعد حادثته في اللفة الأولى من سباق المجر، ما سيجعله ينطلق من مؤخرة الترتيب في روسيا.

ولن تمنح فيراري الأجزاء المحدّثة لسائقها الآخر كارلوس ساينز لنهاية هذا الأسبوع، حيث ترغب بتفادي انطلاق كلتا السيارتين من مؤخرة ترتيب ذات السباق.

ومن المعلوم بأنّ النظام الهجين الجديد سيوفّر لفيراري دفعة طاقة صغيرة، يُعتقد بأن تكون أقل من 10 أحصنة.

وقد أوضح لوكلير خلال المؤتمر الصحفي في روسيا اليوم الخميس أنّ عناصر النظام الهجين الجديد تبدو "أفضل بعض الشيء على الورق"، لكنّه لا يتوقع خطوة كبيرة إلى الأمام على صعيد الأداء.

حيث قال: "عندما يكون لدينا شيء أفضل بعض الشيء، نحاول جلبه إلى الحلبة بطبيعة الحال. ونتوقّع أن يكون الأداء أفضل قليلًا، لكننا لا نتوقع أيّة تغييرات كبيرة، فقط شيء ما يسير في الوجهة الصحيحة".

وقد تحدّث لوكلير كذلك عن أهمية أصغر الخطوات التي يتخذها الفريق لناحية الأداء، وذلك وسط معركة فيراري المتقاربة مع مكلارين على المركز الثالث في بطولة الصانعين، حيث تتقدم الأخيرة بفارق 13.5 نقطة بعدما تحقيقها الثنائية في سباق مونزا قبل أسبوعين.

فقال: "ما نزال نشعر بأننا سنحرز خطوة إلى الأمام، ولكن ما حجمها؟، هذا ما سننتظر لنراه".

وتابع: "لكنني أعتقد أنه وفي موسم كهذا، مهما كان ما يمكن أن تقدمه، فسيكون مفيدًا، لا سيّما وأن الفوارق مع مكلارين صغيرة للغاية".

وأكمل: "سنجلب ما بوسعنا وما لدينا على السيارة لمحاولة هزيمتهم في معركة البطولة".

في المقابل يأمُل لوكلير أن تساهم التوقعات بسقوط أمطار في خلط الأوراق خلال السباق.

فقال: "أعتقد أنه ليس من السيء للغاية تغيير وحدة الطاقة في جولة كهذه. لم يكن ذلك محسوبًا، ولكن إذا ما أمطرت، ومع بعض الحظ، فقد يكون ذلك في صالحنا".