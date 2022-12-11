لوكلير: "لا رضى" جراء الفصل بين سيارتي ريد بُل ضمن الترتيب العام
قال شارل لوكلير سائق فيراري أنه "لا يشعر بالرضى" جراء الفصل بين سيارتي ريد بُل ضمن الترتيب العام وذلك بعد إنهاء موسم "متقلب".
بدا لوكلير أنه يتجه لخوض المنافسة على اللقب للمرة الأولى في مسيرته المهنية بعد الفوز بأول سباقين من أصل ثلاثة بداية الموسم.
حيث تصدر الترتيب العام بعد الفوز في البحرين وأستراليا.
لكن لوكلير لم يحرز إلا فوزاً واحداً إضافياً فقط طوال الموسم، بينما هيمن ماكس فيرستابن وفريقه ريد بُل على كامل الموسم، حيث بدت سيارة العلامة النمساوية مسيطرة للغاية وبشكل خاص بعد العطلة الصيفية.
وبالتالي لم يعد لوكلير قادراً على منافسة فيرستابن، بل واجه معركة على المركز الثاني في مواجهة سيرجيو بيريز، زميل فيرستابن.
وحين سُئِل على هامش حفل جوائز "فيا"، إن كان راضياً عن نتيجته في الفصل بين سيارتي ريد بُل، ردّ لوكلير: "كلا، ليس هناك رضى كافٍ بصراحة".
وأكمل: "بالنظر إلى الموسم، أعتقد أنه كان جيداً خاصة لو قارناه بموسمي 2020 و2021، لقد كانا صعبين للغاية".
وأردف: "لم يكن من المضمون تحقيق خطوة للأمام وتحقيق المركز الثاني ضمن ترتيب المصنعين، لذا أنا من مسرور من هذه الناحية".
وتابع: "لكن نحن ننظر في مجريات هذا الموسم عن كثب، لكن القسم الأوسط منه كان محبطاً".
وأردف: "لذا، تخامرني مشاعر مختلطة حيال هذا الموسم. لكن المركز الثاني جيد للغاية. آمل تحقيق خطوة للأمام الموسم المقبل".
وانسحب لوكلير من صدارة السباقات عدة مرات هذا الموسم، حيث تعرض لمشاكل في المحرك خلال سباقي إسبانيا وأذربيجان بينما اقترف خطأ في فرنسا.
كما أن أخطاء الاستراتيجية في جولات فرنسا وبريطانيا والمجر، قبل أن تنقلب الموازين بشكل كامل لصالح فيرستابن خلال النصف الثاني للموسم.
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