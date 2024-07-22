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فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

لوكلير: لا حلبة ستكون فيراري المرشّح الأبرز للفوز عليها مع هذه السيارة

لا يعتقد شارل لوكلير سائق فيراري بأن سيارة العلامة الإيطالية بوسعها الفوز على أية حلبة إلا لو تمكن الفريق من تحسين مقاتلته.

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: إريك جونيوس

أكمل شارل لوكلير سباق جائزة المجر الكبرى نهاية الأسبوع الماضي في المركز الرابع أمام ماكس فيرستابن مع خوض فيراري لسباق جيد نسبيًا.

لكن وفي ظل التقدم الكبير الذي حققته مكلارين وإحرازها الثنائية على حلبة هنغارورينغ مع أوسكار بياستري ولاندو نوريس، إلى جانب الخطوات الكبيرة التي أحرزتها مرسيدس مؤخرًا واستخلاص فيرستابن لأداء أكبر من المتوقع من سيارة ريد بُل، فإن فيراري تجد نفسها في وضع صعب ليس بمقدورها فيه المنافسة على الانتصارات.

وبالرُغم من أنه يرى بأن فريقه قد خاض نهاية أسبوع جيدة في المجر، إلا أن لوكلير لا يرى أن الفوز ممكن لفيراري من دون تحقيق التقدم المطلوب.

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حيث قال: "كان سباقًا أفضل من المتوقع، شعرت بأن وتيرتنا قوية للغاية، ولا سيما مع صعوبة التجاوز في بودابست".

وأضاف: "لكن ذلك ليس كافيًا لإرضائي، إذ أننا ضمن الصورة الأكبر ما نزال نفتقر للكثير من الوتيرة في التصفيات بالمقارنة مع منافسينا الرئيسيين، وبطبيعة الحال ندفع ثمن ذلك على حلبات كهذه".

وعند سؤاله إذا ما كانت هنالك أية حلبة على الروزنامة بوسع فيراري الفوز فيها على متن هذه السيارة، قال لوكلير: "لا أعتقد ذلك. إذ ما بقينا على ذات الوضع مع سيارتنا، لا أعتقد بأن هذا سيحدث. لقد فزنا في موناكو، لكنها كانت حلبة خاصة للغاية. قدمنا أداءً قويًا للغاية هناك، لكن ذلك لم يكن يعني أننا سنكون سريعين على مدار الموسم".

واختتم: "لهذا لا أرى بأن هنالك أي مكان سنكون فيه المرشحين الأبرز للفوز على الورق".

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