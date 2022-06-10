لوكلير: لا تزال هناك "علامات استفهام" حول أداء فيراري وريد بُل في باكو

تفوّقت سائق فيراري على ثنائيّ ريد بُل سيرجيو بيريز وماكس فيرشتابن بعد ما كانت حصّة فوضويّة للعديد من السائقين إثر ارتكاب العديد من الأسماء الكبيرة لأخطاء أو معاناته من الأعلام الصفراء بسبب أخطاء الآخرين.

واضطرّ الثلاثة الأوائل للعبور إلى مناطق الخروج الآمن، بينما التفّت سيارة فيرشتابن على سرعة بطيئة كذلك.

"أعتقد بأنّها ستكون كذلك" قال لوكلير عندما سُئل عن مدى صعوبة المعركة مع ريد بُل على قطب الانطلاق الأوّل، وأضاف: "حظينا بيوم جمعة جيّد لأنّني أعتقد بأنّنا تحسّنا كثيرًا بين الحصّتين، لكنّ لا تزال هناك خطوة أخرى ضروريّة للغد".

وأردف: "كما أشعر بأن لا أحد قدّم لفّة قويّة ولا نحن في الحصّة الثانية. أعتقد بأنّ ماكس وكارلوس لم يُحسّنا زمنيهما على إطارات سوفت (ماكس فعل). لذا أجل، لا تزال هناك العديد من نقاط الاستفهام".

وأكمل: "أعتقد بأنّ الأمر الإيجابي اليوم هو أنّ مستوى تآكل الإطارات كان جيّدًا، وكانت وتيرة سباقنا قويّة جدًا. ذلك أمرٌ جيّد".

وكانت محاكاة لوكلير للسباق قرب نهاية الحصّة قد تضرّرت بما شعر بأنّه فقدان للطاقة، وطلب المساعدة من فريقه فورًا، وأُخبر بالانتقال إلى وضع السباق.

وشرح أصيل موناكو ذلك بالقول: "في الحقيقة لم تكن مشكلة في وحدة الطاقة. كنت قد نسيت تغيير بعض الإعدادات وهو ما جعلني أفقد الطاقة. لكن لم يكن هناك أيّ أمرٍ سيّئ".

وعانت ريد بُل في المقابل من مشاكل في نظام "دي آر اس" خلال الحصّة الأولى، حيث كانت الرفرفة تهتزّ كثيرًا، وتعيّن على الفريق إجراء بعض التعديلات للحصّة الثانية. وبعد أن تقدّم على زميله بالرغم من الحصّة غير المثالي، عبّر بيريز عن تشجّعه بالتقدّم.

وقال المكسيكي: "كان يومًا جيّدًا. أمامنا عملٌ للقيام به. بدت فيراري قويّة، خاصة في المقطع الثاني، في المنعطفات. علينا إيجاد شيء ما هناك لنكون ضمن المعركة غدًا".

وأضاف: "هذه بداية جيّدة لليوم. لم تسر الحصّة الثانية بشكلٍ رائع مثلما أردت. أعتقد بأنّنا اتّبعنا بعض الوجهات الخاطئة. نحن نستكشف ولم نكن قادرين على حلّ مشاكلنا".

وأردف: "لكن لدينا بيانات جيّدة حول الإطارات بالنسبة للمسافات الطويلة. سندرس كلّ ذلك هذه الليلة، وآمل أن نكون قادرين على جمع كلّ شيء غدًا للتصفيات".

من جانبه اعترف فيرشتابن بأنّ يومه كان صعبًا بعد معاناته لتقديم لفّة كاملة نظيفة.

وقال: "لم أكن محظوظًا على إطارات سوفت في الحصّتين. كانت هناك أعلام صفراء طوال الوقت، لذا تعيّن عليّ تخفيف سرعتي، لكنّني أعتقد بأنّنا بدونا جيّدين في المجمل. تبدو فيراري سريعة على مدار اللفّة الواحدة مجدّدًا، والمسافات الطويلة بدت متقاربة أكثر".

وأردف: "ذلك إيجابي. يبدو للمرّة الأولى أنّنا قادرون على تشغيل الإطارات بشكلٍ جيّد على مدار اللفّة الواحدة على حلبة شوارع، ويبدو أنّ ذلك ينطبق على الجميع. لأنّك عندما تبدأ المحاولة الثانية فإنّك تخسر أداءً من الإطارات. لم يكن يومًا سيّئًا في المجمل، نحتاج فقط لدوزنة بعض الأشياء".