جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

لوكلير: كنت لأفضّل موسماً مملاً مع هيمنة لـ فيراري

قال شارل لوكلير سائق فيراري أنه من الرائع فوز سبعة سائقين مختلفين بالسباقات حتى الآن في موسم 2024 الجاري للفورمولا واحد، لكنه كان ليفضّل موسماً "مملاً" مع سيطرة لـ فيراري.

خلدون يونس
خلدون يونس
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: فيراري

شهدت البطولة نصفاً أولَ من موسم 2024، مليئاً بالحماسة والمنافسة، حيث فاز سبعة سائقين مختلفين بالسباقات.

من بينهم، كارلوس ساينز الذي فاز في أستراليا وزميله لوكلير الذي فاز في موناكو.

ورغم أن مكلارين بعد التحديثات، نجحت باللحاق بـ ريد بُل، بل والتقدم عليها في بعض المناسبات، لكن فيراري لم تحقق نفس مستوى التقدم.

على العكس، فإن وتيرة فيراري تباطأت بعد فوز لوكلير على أرض موطنه، خاصة وأن حزمة التحديثات في إسبانيا لم تكن موفقة بالكامل.

"من الرائع لعشاق الفورمولا واحد الحصول على مثل هذا الموسم التنافسي" قال أصيل موناكو.

وأكمل: "لكنني كنتُ لأفضل موسماً تهيمن فيه فيراري على بقية المنافسين، حتى ولو كان مملاً جداً. لكن الوضع ليس هكذا، وأمامنا الكثير من العمل".

وأردف: "من الواضح أننا لم نكن في موقع يؤهلنا المنافسة على الانتصارات خلال السباقات الأخيرة. علينا التركيز".

وأضاف: "لكن من الجيد للفورمولا واحد وجود عدة فائزين مختلفين. ذلك يبقي الرياضة مثيرة".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، اعترف لوكلير بأن فيراري واجهت بداية متقلبة للموسم، حيث يرى ضرورة تقديم المزيد من الأداء.

فقال: "خضنا لحظات متقلبة مع الفريق".

وأكمل: "بالنظر لآخر أربعة أو خمسة سباقات، أجد أننا في فترة نواجه فيها صعوبات أكثر من بداية الموسم".

واختتم: "لكننا على الطريق الصحيح ولم نخسر الحافز بعد. على العكس، هذا الوضع يحفّزنا أكثر للعودة إلى مستوى أعلى والمنافسة على الانتصارات".

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق هاميلتون يُثني على سيرجيو بيريز

أبرز التعليقات

خلدون يونس
More from
خلدون يونس
فيلنوف: مستوى بيريز لم ينخفض لكن مستوى فيرستابن تحسّن

فيلنوف: مستوى بيريز لم ينخفض لكن مستوى فيرستابن تحسّن

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيلنوف: مستوى بيريز لم ينخفض لكن مستوى فيرستابن تحسّن
فيرستابن يريد المزيد من الانتصارات في النصف الثاني للموسم

فيرستابن يريد المزيد من الانتصارات في النصف الثاني للموسم

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيرستابن يريد المزيد من الانتصارات في النصف الثاني للموسم
هاميلتون يتكلم حول المشاركة في الألعاب الأولمبية

هاميلتون يتكلم حول المشاركة في الألعاب الأولمبية

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
هاميلتون يتكلم حول المشاركة في الألعاب الأولمبية
كارلوس ساينز الإبن
More from
كارلوس ساينز الإبن
فيراري تستعد للتوقيع مع مايك إيليوت القادم من مرسيدس

فيراري تستعد للتوقيع مع مايك إيليوت القادم من مرسيدس

فورمولا 1
فيراري تستعد للتوقيع مع مايك إيليوت القادم من مرسيدس
روزبرغ: على فيراري التعافي بأسرع وقت ممكن

روزبرغ: على فيراري التعافي بأسرع وقت ممكن

فورمولا 1
روزبرغ: على فيراري التعافي بأسرع وقت ممكن
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
فيراري
More from
فيراري
نوريس منتقدًا ريد بُل: "كان ينبغي أن يوقعوا مع هذا السائق بدلًا من بيريز"

نوريس منتقدًا ريد بُل: "كان ينبغي أن يوقعوا مع هذا السائق بدلًا من بيريز"

فورمولا 1
نوريس منتقدًا ريد بُل: "كان ينبغي أن يوقعوا مع هذا السائق بدلًا من بيريز"
فاسور يرد على وصف راسل بأنه أسرع من هاميلتون

فاسور يرد على وصف راسل بأنه أسرع من هاميلتون

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فاسور يرد على وصف راسل بأنه أسرع من هاميلتون
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

ريد بُل تجهز منشآت جديدة للهيكل والمحرك استعداداً لموسم 2026

ريد بُل تجهز منشآت جديدة للهيكل والمحرك استعداداً لموسم 2026

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ريد بُل تجهز منشآت جديدة للهيكل والمحرك استعداداً لموسم 2026
فيلنوف: مستوى بيريز لم ينخفض لكن مستوى فيرستابن تحسّن

فيلنوف: مستوى بيريز لم ينخفض لكن مستوى فيرستابن تحسّن

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيلنوف: مستوى بيريز لم ينخفض لكن مستوى فيرستابن تحسّن
فيرستابن يريد المزيد من الانتصارات في النصف الثاني للموسم

فيرستابن يريد المزيد من الانتصارات في النصف الثاني للموسم

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيرستابن يريد المزيد من الانتصارات في النصف الثاني للموسم
فينياليس: وضع أبريليا "يزداد سوءًا" في الموتو جي بي

فينياليس: وضع أبريليا "يزداد سوءًا" في الموتو جي بي

MGP موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
فينياليس: وضع أبريليا "يزداد سوءًا" في الموتو جي بي

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط