لوكلير: كنت لأفضّل موسماً مملاً مع هيمنة لـ فيراري

شهدت البطولة نصفاً أولَ من موسم 2024، مليئاً بالحماسة والمنافسة، حيث فاز سبعة سائقين مختلفين بالسباقات.

من بينهم، كارلوس ساينز الذي فاز في أستراليا وزميله لوكلير الذي فاز في موناكو.

ورغم أن مكلارين بعد التحديثات، نجحت باللحاق بـ ريد بُل، بل والتقدم عليها في بعض المناسبات، لكن فيراري لم تحقق نفس مستوى التقدم.

على العكس، فإن وتيرة فيراري تباطأت بعد فوز لوكلير على أرض موطنه، خاصة وأن حزمة التحديثات في إسبانيا لم تكن موفقة بالكامل.

"من الرائع لعشاق الفورمولا واحد الحصول على مثل هذا الموسم التنافسي" قال أصيل موناكو.

وأكمل: "لكنني كنتُ لأفضل موسماً تهيمن فيه فيراري على بقية المنافسين، حتى ولو كان مملاً جداً. لكن الوضع ليس هكذا، وأمامنا الكثير من العمل".

وأردف: "من الواضح أننا لم نكن في موقع يؤهلنا المنافسة على الانتصارات خلال السباقات الأخيرة. علينا التركيز".

وأضاف: "لكن من الجيد للفورمولا واحد وجود عدة فائزين مختلفين. ذلك يبقي الرياضة مثيرة".

بالمقابل، اعترف لوكلير بأن فيراري واجهت بداية متقلبة للموسم، حيث يرى ضرورة تقديم المزيد من الأداء.

فقال: "خضنا لحظات متقلبة مع الفريق".

وأكمل: "بالنظر لآخر أربعة أو خمسة سباقات، أجد أننا في فترة نواجه فيها صعوبات أكثر من بداية الموسم".

واختتم: "لكننا على الطريق الصحيح ولم نخسر الحافز بعد. على العكس، هذا الوضع يحفّزنا أكثر للعودة إلى مستوى أعلى والمنافسة على الانتصارات".