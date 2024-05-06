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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى

لوكلير: كنا نتوقع أن تكون مكلارين قوية "لكن ليس بهذه القوة" في ميامي

اعترف شارل لوكلير سائق فيراري أنه كان يتوقع وتيرة قوية من مكلارين في سباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا واحد، لكن "ليس بهذه القوة" التي مكّنت لاندو نوريس من تحقيق أول فوز له في البطولة.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
شارل لوكلير، فيراري وكارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

كسر لاندو نوريس اللعنة التي كانت تلاحقه منذ سنوات طويلة، فقد حقق الكثير من منصات التتويج طوال مسيرته لكنه لم يتمكن من الفوز بأي سباق.

إلا أن هذه المعادلة تغيرت تماماً في ميامي، حيث شقّ البريطاني الشاب طريقه من المركز الخامس، ليتصدر السباق مؤقتاً أثناء وقفات الصيانة.

وبسبب دخول سيارة الأمان حينها، استفاد نوريس بالدخول والخروج والبقاء في الصدارة.

ورغم أن فيرستابن كان خلفه، لكن الوتيرة القوية للسيارة المحدثة إضافة إلى قدرة نوريس في توسيع الفارق مع مرور اللفات، كانت عاملاً حاسماً في منحه الفوز الذي طال انتظاره.

وكانت الأنظار تتجه إلى فيراري كأقرب ملاحقي ريد بُل، لكن مكلارين في السباق أثبتت عكس ذلك حيث بدت السيارة البرتقالية سريعة للغاية على شوارع ميامي.

وعانى لوكلير من انطلاقة غير مثالية حيث قال: "كانت انطلاقة صعبة جداً. كان تشيكو من الجهة الداخلية ولم تكن انطلاقتي مثالية".

وأكمل: "حالما أفلتُ القابض الفاصل، التفت الإطارات كثيراً حول نفسها. رأيتُ تشيكو من الجهة اليمنى وكان التماسك منخفضاً للغاية".

وأضاف: "تعرضت لقفل مكابح، واعتقدتُ أنني سأتعرض لحادثة. لكن لحسن الحظ خرجنا جميعاً من المنعطف الأول دون أضرار".

وأردف: "منذ ذلك الحين كان عليّ التركيز في سباقي. كانت وتيرتنا اليوم أقل قليلاً من المطلوب. قدمنا أفضل ما بوسعنا".

وتابع: "لم نكن محظوظين بسيارة الأمان، توقيتها لم يكن رائعاً لنا حيث كنا على الإطارات الأقدم بين جميع سائقي المقدمة".

واسترتسل: "لكننا أدرنا كل شيء بشكل جيد. مركزٌ ثالث هو أفضل ما كان بوسعنا تحقيقه، وأنا راضٍ عن ذلك".

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وتعقيباً على انتصار نوريس، أكد لوكلير أن فوز سائق مكلارين مستحق تماماً، خاصة مع الوتيرة السريعة للسيارة المحدثة.

فقال: "نعم، في البداية أنا مسرور جداً من أجل لاندو. فهو يستحق الفوز".

وأكمل: "كانوا يقتربون منا كثيراً في أغلب الأحيان. لكنهم ولسبب ما لم يتفوقوا علينا"".

وتابع: "لكنه اليوم نجح بذلك، وقام بعمل مذهل. لقد كانوا سريعين بالفعل طوال الجولة، حتى خلال التصفيات قلتُ في نفسي ’حسناً إنهم أقوياء جداً، جداً".

وأردف: "كنا نتوقع أن يكونوا أقوياء، لكن ربما ليس بالقوة التي ظهروا بها اليوم. لكنهم يستحقون الفوز بالكامل".

واختتم: "تقع المهمة على عاتقنا الآن لجلب التحديثات بأسرع وقت ممكن للحاق بهم".

لاندو نوريس، مكلارين، يحتفل بالفوز في ميامي

لاندو نوريس، مكلارين، يحتفل بالفوز في ميامي

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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