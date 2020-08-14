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فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى / أخبار عاجلة

لوكلير: كان يومًا أفضل من المتوقّع خلال تجارب برشلونة

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لوكلير: كان يومًا أفضل من المتوقّع خلال تجارب برشلونة
من قبل:
, رئيس التحرير
14-08-2020

أوضح شارل لوكلير بأنه خاض مرّةً جديدة يومًا أفضل من المتوقّع مع نهاية فترتَي التجارب الحرّة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى، الجولة السادسة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

أنهى السائق المونغاسكي التجارب الحرّة الأولى بالمركز الرابع بفارق 1.1 ثانية عن المتصدّر فالتيري بوتاس، قبل أن يتراجع للسادس في التجارب الثانية بفارق 1.2 ثانية عن لويس هاميلتون.

وعلى الرغم من الفارق مع مرسيدس، إلّا أنّ لوكلير كان سعيدًا بتأديته، إذ وضمن قراءةٍ سريعة وبعد تحليل الأزمنة المُسجّلة خلال محاكاة السباق، فإنّ فيراري كانت ثالث أسرع سيارة ولكن بفوارق ضئيلة للغاية عن ريسينغ بوينت ورينو.

السيارة الحمراء كانت أبطأ بـ 0.9 ثانية عن مرسيدس في محاكاة السباق، وهو مؤشّرٌ إيجابي مقارنةً بالأسبوع الماضي، عندما كانت بعيدة بفارق 1.4 ثانية عن الصانع الألماني.

"مرّةً أخرى، كان يومًا جيدًا أفضل من المتوقّع" قال لوكلير، ثم تابع قائلاً "من الجميل الحصول على بعض المفاجآت الجيدة".

وأكمل "وتيرتنا على محاكاة التجارب التأهيلية كانت جيدة، ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب علينا العمل عليها من أجل إيجاد المزيد من السرعة لا سيما وأنّ الرياح تغيّرت قليلاً خلال التجارب الحرّة الثانية. الأمور إيجابية حتى هذه اللّحظة. جرت محاكاة السباق التي قمنا بها خلال التجارب الحرّة الثانية بشكلٍ جيد".

في سياقٍ متصّل، واجه السائقون بعض المتاعب مع الحرارة المرتفعة في برشلونة حيث شبّه لوكلير التواجد داخل السيارة بالكابوس.

وقال "في الواقع الأمور ليست صعبة عندما أتواجد خارج السيارة، ولكن قيادتها في ظلّ هذه الحرارة أشبه بالكابوس. يُمكن القول بأننا في الساونا (الحمام البخاري). الحرارة مرتفعة للغاية داخل قمرة القيادة".

من جهته، بدا السائق الآخر في الفريق سيباستيان فيتيل والذي حصل على هيكلٍ جديد أكثر ارتياحًا داخل سيارته مقارنةً بالأسبوع الماضي ولكن ليس بدرجةٍ كبيرة.

السائق الألماني أنهى التجارب الأولى في المركز الخامس قبل تراجعه للمركز الـ 12 في التجارب الثانية.

وقال "كان يومًا متقلبًا بالنسبة لي، بشكلٍ عام كانت الأمور أفضل على مدار اللّفة الواحدة (محاكاة التجارب التأهيلية)، ولكني عانيت في التجارب الثانية. قمنا بتجربة بعض الأشياء. دعونا نرى ماذا سنُحقق في الغد".

واختتم "عمومًا، الأمور كانت أكثر منطقية بقليل مقارنةً بالسابق".

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إسبانيا الكبرى
الكاتب خضر الراوي

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