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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

لوكلير كان يعلم بقدرة فيراري على تحقيق الفوز في أستراليا

قال شارل لوكلير سائق فيراري أنه كان يتوقع إمكانية فوز الحصان الجامح بسباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد، وذلك منذ التجارب الحرة يوم الجمعة.

خلدون يونس
خلدون يونس
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

سام باغنال / صور لات

تمكن كارلوس ساينز سائق فيراري وزميل لوكلير من تجاوز ماكس فيرستابن سائق ريد بُل وحامل قطب الانطلاق الأول، إلى الصدارة في اللفة الثانية.

وبقي متمسكاً بها حتى النهاية محرزاً الفوز بالسباق وثنائية تاريخية لفريق فيراري أمام زميله لوكلير، بينما انسحب الهولندي بطل العالم من السباق في اللفة الرابعة بسبب مشكلة في المكابح.

وحين سُئِل حول أهمية هذه النتيجة من الناحية المعنوية ورفع الثقة مع بداية الموسم الحالي إزاء سيارة 2024، أجاب لوكلير: "ذلك أمر في غاية الأهمية".

وأكمل: "لقد مرّ وقت طويل منذ أن امتلكنا وتيرة حقيقية لمجاراة ريد بُل، لن أقول أن السباق كان تحت السيطرة، لأنني لا أعلم وتيرة ماكس الحقيقية".

وأكمل: "لكن، بوسعي القول أننا ومنذ التجارب الحرة الأولى، كنا ندرك بأن قطب الانطلاق الأول والفوز بالسباق أمران ممكنان".

وتابع: "لأننا امتلكنا معدلات تآكل جيدة جداً للإطارات مع وتيرة جيدة للغاية. تلك علامة مشجعة جداً".

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وكانت فيراري قد تلقت الكثير من الانتقادات خلال المواسم الماضية فيما يتعلق بضعف استراتيجية التوقفات التي أثارت الكثير من علامات الاستفهام سابقاً، لكن لوكلير أكد أن الفريق نجح باستغلال جميع النواحي في السباقات ومنذ بداية هذا الموسم.

فقال: "لكن، لو نظرنا إلى السباقات الثلاثة الأولى، اثنان منها كانوا (ريد بُل) يمتلكون فيها الأفضلية علينا. لذا ما زال أمامنا الكثير من العمل. لكن هذا بالضبط ما نحتاجه كفريق".

واسترسل: "أياً كانت الفرصة السانحة للفوز بسباق، علينا استغلالها. هذا ما قمنا به حالياً، وهذا ما نجح به كارلوس".

وأردف: "من ناحيتي، ثانياً مع أسرع لفة، لم تكن هناك أية نقاط إضافية متاحة بوسعي تسجيلها".

وأضاف: "خلال السباقات الثلاثة التي مضت، لم يكن هناك أي سباق لم نستغل كل ما يمكن لأقصى حدّ لناحية النتائج. بالتالي، علينا القيام بذلك حتى تصبح السيارة أفضل وبشكل ثابت مقارنة مع ريد بُل، خاصة في السباقات".

من جهته، أضاف ساينز الفائز بالسباق: "منذ اللفة الأولى، شعرت أن لدي سيارة قادرة على الفوز".

وأكمل: "رغم أن ريد بُل كانت سريعة وأحرزوا قطب الانطلاق الأول، لكن ذلك لم يكن بعيداً عنّا هذه المرة".

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