لوكلير كان يعلم بخطة فيراري لضم هاميلتون قبل تجديد عقده مع فيراري

أعلن أصيل موناكو عن تمديد عقده لفترة طويلة مع السكوديريا قبل أسبوع من الخبر الصاعق بانتقال بطل العالم سبع مرات، لويس هاميلتون، إلى صفوف الحصان الجامح بدءاً من موسم 2025.

وبسبب توقيت الإعلان، سرت تكهنات بأن لوكلير ربما لم يكن على دراية بذلك، قبل أن يجد نفسه منافساً للبريطاني المخضرم.

لكن وفي أول تعليق له على هذه المسألة، أوضح لوكلير أنه كان على علم بتلك الخطط، وأنه لا يرى أية سلبيات لذلك.

فقال: "من الواضح أن مثل هذه الصفقات لا تتم بين ليلة وضحاها".

وأكمل: "إنها تستغرق وقتاً بالطبع. وكنت على دراية بتلك المحادثات قبل توقيع عقدي. لذا لم أتفاجأ بالخبر".

وتابع: "لويس سائق مذهل، إنه الأكثر نجاحاً في التاريخ مع الكثير من الخبرة أيضاً، وهذا ما سيجلبه للفريق ولي كذلك، وهذا أمر جيد".

وأردف: "لكن، مع كارلوس (ساينز)، كان العمل رائعاً، وما زال أمامنا عام لمحاولة تقديم أفضل ما يمكن للفريق".

ورغم أن خبر انتقال هاميلتون إلى فيراري يعتبر ضخماً بجميع المقاييس، لكن لوكلير أكد بأن ذلك لم يؤثر على مفاوضاته إزاء عقده الجديد مع فيراري.

فقال: "كلا، لم يتأثر شيء فيما يتعلق بمفاوضاتي لأنني مجدداً، أركز على نفسي وما هو جيد لي".

وأكمل: "لم يكن هناك تغيير في المتطلبات من قبلي. لم يكن ذلك جزءاً من مفاوضاتي".

وأضاف: "أعتقد أنه من الجيد تحلي الفريق بالشفافية فيما يتعلق بإعلامي بالأمر. لكن ذلك لم يغير شيئاً بالنسبة لي".

وشرح لوكلير بأنه كان على تواصل مع هاميلتون حالما بات واضحاً أنه سينضم إلى فيراري، مؤكداً أن وصول البريطاني سيجلب الكثير من الإيجابيات.

فقال: "نعم، خضت بعض النقاشات مع لويس، خاصة بعد أن تم إعلان كل شيء رسمياً. تكلمنا سوية عبر الرسائل النصية بالطبع".

وأردف: "لويس بطل رائع مع الكثير من الخبرة والنجاحات. لطالما كان من المثير انضمام زميل جديد بطريقة عمل مختلفة وقيادة مختلفة".

واختتم: "الأمر أكثر صحة كذلك حين يكون زميلك بطل عالم سبع مرات".