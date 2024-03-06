لوكلير كان يعتقد أن فاسور بحاجة إلى وقت أكبر لتغيير فيراري
قال شارل لوكلير أنه كان يعتقد بأن فريدريك فاسور مدير فريق فيراري في الفورمولا واحد، سيحتاج إلى المزيد من الوقت لتطبيق رؤيته وتغيير الفريق بعد توليه المنصب.
شارل لوكلير، فيراري وفريدريك فاسور، مدير الفريق
مارك ساتون/ صور لات
تولى فاسور، الذي كان سابقًا مديرًا لفريق رينو وساوبر في الفورمولا واحد، قيادة السكوديريا في ديسمبر 2022، حين تم تعيينه خلفًا لماتيا بينوتو.
وخلال فترة توليه المنصب، قام فاسور بتعيين إنريكو كارديلي كمدير تقني جديد لفيراري، واستبدل لورون ميكيز كمدير للسباقات ولعل الخطوة الأكثر إثارة للانتباه، تمثلت في جذب بطل العالم سبع مرات، لويس هاميلتون، من مرسيدس للانضمام إلى الفريق الأحمر بدءاً من موسم 2025.
ونظرًا لأن فاسور كان في خضم تلك التغييرات، اعترف لوكلير أن الوقت الذي استغرقه المدير الجديد لفهم كيفية عمل الفريق قبل وضع بصمته الخاصة كان أقل مما كان متوقعًا.
وحين سُئِل عن مدى تغير فيراري تحت قيادة فاسور، أجاب لوكلير: "كثيرًا. عندما وصل فريد، كنت أتوقع منه أن يأخذ بعض الوقت قبل أن يبدأ فعليًا في العمل ضمن هذا المنصب الجديد".
وأكمل: "إنه فريق ضخم ذو تاريخ طويل - هناك أمور تُنجز بنفس الطريقة منذ 15 إلى 20 عامًا. لذا، عندما تصل إلى هنا، فإنك بحاجة لفهم كيف يعمل الناس، الإيطاليون، هنا في فريق مثل فيراري".
وأردف: "أعتقد أن فريد فهم ذلك بسرعة كبيرة جدًا، وطبّق رؤيته على الفريق بسرعة كبيرة، ولديه أفكار واضحة جدًا حول ما يريد تحقيقه وكيفية إنجاز هذه الأمور".
فاسور، الذي كان يدير فريق "آرت غراند بري" الذي فاز معه هاميلتون بلقب سلسلة "جي بي2" في عام 2006، يمتلك أيضًا علاقة طويلة الأمد مع لوكلير.
وسبق للمونيغاسكي أن شارك لصالح فريق آرت الخاص بـ فاسور على طريقه للفوز بلقب "جي بي2" في 2016 قبل أن يعود للعمل معه مرة أخرى في ساوبر عند ترقيه إلى الفورمولا 1 في موسم 2018.
وأضاف لوكلير أن هذه العلاقة سمحت للثنائي بامتلاك علاقة عمل صادقة وأنها كانت "تتماشى تمامًا" مع خطة فاسور لتحقيق النجاح.
حيث واصل قائلاً: "بالطبع، تجمعني علاقة جيدة جدًا مع فريد ولطالما كنا دائمًا صريحين للغاية في الطريقة التي أردنا مواجهة الأمور بها وأسلوب تبنّي هذه الطريقة الجديدة في العمل".
وأردف: "أنا أتماشى تمامًا مع الرؤية التي يمتلكها فريد للفريق على المدى المتوسط والطويل. كان هذا جزءًا أيضًا من مناقشاتي عندما أردت تجديد ذلك العقد".
واختتم: "بقدر ما أنا مغرم بفيراري - وأعتقد أن الجميع يعرف ذلك - فقد كان من المهم بالنسبة لي أن أعيد التوقيع مع فريق أثق به. وهذا هو الحال بالتأكيد".
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