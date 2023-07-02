لوكلير كان "يعاني بشكل جنوني" خلال ظروف سباق النمسا القصير المتقلبة

انطلق لوكلير تاسعاً خلال سباق السبت القصير مع إطارات انترميديت نظراً لأن الحلبة كانت ما تزال مبتلة لكنها كانت تجف تدريجياً.

وخلال السباق انتقل بعض السائقين لاستعمال الإطارات الملساء، ومن بينهم لوكلير حيث اعترف بأنه كان بعيداً تماماً عن الوتيرة المطلوبة على تلك الإطارات.

وتراجع خارج المراكز العشرة الأولى لينهي بالمركز 12 بفارق 50 ثانية خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الفائز بالسباق.

"حينها، كنت أعاني بشكل جنوني على المسار شبه الجاف، شبه المبلل، مع الإطارات الملساء، كنت بعيداً تماماً عن الوتيرة" قال لوكلير.

وأكمل: "علينا فهم السبب لأننا وخلال 3 سباقات على التوالي، وجدنا أنفسنا ضمن تلك الظروف حيث كنا نعاني".

واسترسل: "يبدو أنني أقوم بأمر ما خاطئ في أسلوب قيادتي لا يساعد السيارة، وذلك يعني خسارة الثقة بالنفس. من ثم أعاني بشكل كبير. ذلك مؤسف، لكنني سأعمل بشكل أكبر للتحسن في مثل هذه الظروف بأسرع ما يمكن".

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن السبب الرئيسي للمشكلة، أجاب لوكلير: "التوازن في نهاية مرحلة الكبح، عند مدخل المنعطف أعاني بشكل كبير. على السرعات العالية بشكل خاص، في لحظات معينة كدتُ أفقد السيطرة على القسم الخلفي. لقد عانيت كثيراً".

يشار إلى أن لوكلير يمتلك فرصة جديدة في سباق الأحد حيث تأهل ثانياً خلف فيرستابن.