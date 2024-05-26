جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى

لوكلير كان ليشعر أنه "أحمق تمامًا" لو لم يحرز البول بوزيشن في موناكو

شعر شارل لوكلير أنه كان سيبدو "أحمقًا تمامًا" إذا ما فوّت فرصة تحقيق البول بوزيشن لجائزة موناكو الكبرى، وذلك بعد سيطرته على التجارب الحرة.

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

سجل لوكلير البول بوزيشن الثالث له في موناكو بعد تفوقه على أوسكار بياستري سائق مكلارين في القسم الثالث من التصفيات، وذلك بعد أن تصدّر حصتي التجارب الحرة الثانية والثالثة على شوارع موطنه.

كما أكمل المونغاسكي التجارب الحرة الأولى خامسًا، في حصة تصدرتها مرسيدس.

ويعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأن فيراري قد قررت إكمال برنامجها لمحاكاة التصفيات في التجارب الحرة الأولى بسبب مخاطر الأمطار التي لم تسقط مطلقًا في التجارب الثانية.

وقد أوضح لوكلير بأن وتيرته المبكرة في موناكو وضعت المزيد من الضغط على عاتقه كي يتصدر التصفيات في جائزة يُترجم مركز الانطلاق فيها عادة إلى نتيجتك في السباق.

وعند سؤاله عقب التصفيات إذا ما شعر بأنه مرشّح لحصد البول بوزيشن من اللفات الأولى في تجارب الجمعة الحرة، قال لوكلير: "في التجارب الحرة الأولى، نعم".

وأضاف: "أفضّل أن أقدم أداء إيجابيًا في التجارب الحرة الثانية والثالثة كما كان الوضع، لكن عندما تقدّم كذلك وتيرة جيدة في التجارب الحرة الأولى، فإنك تدخل إلى التصفيات ولديك كل شيء لتخسره، وإذا لم تحرز البول بوزيشن فإنك تبدو أحمقًا تمامًا".

وتابع: "لذلك كان الضغط كبيرًا، لكننا تمكنا من بلوغ هدفنا، وهو أمر رائع للغاية".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق مكلارين تصر أن بمقدورها الفوز في موناكو من دون البول بوزيشن الحاسم هناك

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
فيراري
More from
فيراري
لوكلير عانى لكبح مشاعره في اللفات الأخيرة قبل فوزه في موناكو

لوكلير عانى لكبح مشاعره في اللفات الأخيرة قبل فوزه في موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
لوكلير عانى لكبح مشاعره في اللفات الأخيرة قبل فوزه في موناكو
لوكلير يحرز انتصاره الذي طال انتظاره على حلبة موطنه في موناكو

لوكلير يحرز انتصاره الذي طال انتظاره على حلبة موطنه في موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
لوكلير يحرز انتصاره الذي طال انتظاره على حلبة موطنه في موناكو
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

غاسلي: على أوكون أن يتغيّر بعد الحادثة "غير الضرورية" في سباق موناكو

غاسلي: على أوكون أن يتغيّر بعد الحادثة "غير الضرورية" في سباق موناكو

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
غاسلي: على أوكون أن يتغيّر بعد الحادثة "غير الضرورية" في سباق موناكو
مرسيدس تعترف بخطئها مع هاميلتون في موناكو

مرسيدس تعترف بخطئها مع هاميلتون في موناكو

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
مرسيدس تعترف بخطئها مع هاميلتون في موناكو
ريد بُل: تكلفة إصلاح سيارة بيريز قد تصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي

ريد بُل: تكلفة إصلاح سيارة بيريز قد تصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ريد بُل: تكلفة إصلاح سيارة بيريز قد تصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي
فيرستابن: جائزة موناكو الكبرى لا تعتبر تسابقًا

فيرستابن: جائزة موناكو الكبرى لا تعتبر تسابقًا

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
فيرستابن: جائزة موناكو الكبرى لا تعتبر تسابقًا

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط