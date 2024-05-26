لوكلير كان ليشعر أنه "أحمق تمامًا" لو لم يحرز البول بوزيشن في موناكو
شعر شارل لوكلير أنه كان سيبدو "أحمقًا تمامًا" إذا ما فوّت فرصة تحقيق البول بوزيشن لجائزة موناكو الكبرى، وذلك بعد سيطرته على التجارب الحرة.
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
سجل لوكلير البول بوزيشن الثالث له في موناكو بعد تفوقه على أوسكار بياستري سائق مكلارين في القسم الثالث من التصفيات، وذلك بعد أن تصدّر حصتي التجارب الحرة الثانية والثالثة على شوارع موطنه.
كما أكمل المونغاسكي التجارب الحرة الأولى خامسًا، في حصة تصدرتها مرسيدس.
ويعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأن فيراري قد قررت إكمال برنامجها لمحاكاة التصفيات في التجارب الحرة الأولى بسبب مخاطر الأمطار التي لم تسقط مطلقًا في التجارب الثانية.
وقد أوضح لوكلير بأن وتيرته المبكرة في موناكو وضعت المزيد من الضغط على عاتقه كي يتصدر التصفيات في جائزة يُترجم مركز الانطلاق فيها عادة إلى نتيجتك في السباق.
وعند سؤاله عقب التصفيات إذا ما شعر بأنه مرشّح لحصد البول بوزيشن من اللفات الأولى في تجارب الجمعة الحرة، قال لوكلير: "في التجارب الحرة الأولى، نعم".
وأضاف: "أفضّل أن أقدم أداء إيجابيًا في التجارب الحرة الثانية والثالثة كما كان الوضع، لكن عندما تقدّم كذلك وتيرة جيدة في التجارب الحرة الأولى، فإنك تدخل إلى التصفيات ولديك كل شيء لتخسره، وإذا لم تحرز البول بوزيشن فإنك تبدو أحمقًا تمامًا".
وتابع: "لذلك كان الضغط كبيرًا، لكننا تمكنا من بلوغ هدفنا، وهو أمر رائع للغاية".
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