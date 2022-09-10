لوكلير: قطب الانطلاق الأوّل في مونزا "مفاجأة رائعة"

كان لوكلير المرشّح الوحيد للانطلاق من المركز الأوّل في سباق الأحد بالنظر إلى عقوبات شبكة الانطلاق التي تلقاها زميله كارلوس ساينز الإبن وثنائيّ ريد بُل ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز.

لكن مع إظهار فيراري لوتيرة قويّة على معبد السرعة مونزا، كان لوكلير عازمًا على تحقيق قطب الانطلاق الأوّل بشكلٍ مستحقٍ وفعل ذلك ضمن محاولته الأخيرة في القسم الثالث.

واعترف لوكلير أنّ قطب الانطلاق الأوّل الثامن له هذا الموسم مثّل "مفاجأة جيّدة جدًا" بعد عدم توقّعه التغلّب على فيرشتابن وريد بُل بالنظر إلى معاناة فيراري على حلبة سبا عالية السرعة كذلك.

وقال أصيل موناكو: "إنّها لمفاجأة رائعة اليوم، خاصة بعد ما حدث في سبا. لم أتوقّع المنافسة على قطب الانطلاق الأوّل هنا، لذا هذه مفاجأة رائعة على أرضنا".

وأضاف: "اختبرنا الكثير من الأشياء على السيارتين في التجارب الحرّة الأولى والثانية واكتشفنا عدّة وجهات مختلفة مثيرة للاهتمام".

وأكمل: "كنّا نعاني حقًا في سبا، وحصلنا على بعض الوتيرة. يُظهر ذلك أنّنا نسير في الوجهة الصحيحة".

وأردف: "أنا سعيدٌ جدًا بهذه اللفّة. لم أقدّم لفّة رائعة في المحاولة الأولى، لكنّني جمعت كلّ شيء في لفّة واحدة في النهاية".

وقال لوكلير أنّه سعيدٌ أكثر بوتيرة سباق فيراري بالمقارنة مع إمكانيّاتها على مدار اللفّة الواحدة، وذلك بعد أن أكّد قطب الانطلاق الأوّل ثقته في إتمام المهمّة يوم الأحد.

وقال: "وتيرة سباقنا قويّة، والشعور جيّد. مهما كان الذي سيحدث في اللفّة الأولى فأعتقد بأنّ لدينا وتيرة للفوز بالسباق. أعتقد بأنّ بوسعنا الحصول على سباقٍ جيّد".

وأكمل: "الشعور داخل السيارة رائع وآمل أن نتمكّن من تكرار ما فعلناه في 2019".

من جانبه قال زميله ساينز، الذي سينطلق من آخر الترتيب لتغييره عدّة مكوّنات من وحدة طاقته وعلبة تروسه، أنّه "من المؤلم" عدم الانطلاق بجوار لوكلير على الصفّ الأوّل.

وقال الإسباني: "لن أكذب، من المؤلم الانطلاق من الخلف غدًا، خاصة بمدى تنافسيّة سيارتنا نهاية هذا الأسبوع. سأبذل كلّ ما بوسعي لتقديم عرضٍج يّد والتقدّم من الخلف، الوتيرة موجودة".

وأكمل: "لكنّني أتمنّى لو كنت على الصفّ الأوّل مع شارل من أجل محاولة تحقيق الثنائيّة غدًا".