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فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى أخبار

لوكلير: قدّمت 200 بالمئة لكنّ ذلك لم يكن كافيًا لصدّ هاميلتون

من قبل:
, رئيس التحرير

أكّد شارل لوكلير سائق فريق فيراري بأنه من الصعب أن يستمتع بشكلٍ كامل بصعوده إلى منصة التتويج للمرّة الأولى هذا الموسم خلال منافسات جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد، كونه أضاع فرصة الفوز بالسباق بعدما تجاوزه لويس هاميلتون مع تبقي لفتَين على النهاية.

لوكلير: قدّمت 200 بالمئة لكنّ ذلك لم يكن كافيًا لصدّ هاميلتون

وجد لوكلير نفسه بشكلٍ مفاجئ في صدارة سباق سيلفرستون عقب الحادث الذي جمع هاميلتون وماكس فيرشابن خلال اللّفة الافتتاحية إذ تمكّن من الاحتفاظ بصدارته لعددٍ كبير من اللّفات، قبل أن يتمكّن هاميلتون من تجاوزه في آخر لفتَين.

ولا بُدّ من الإشارة إلى أنّ السائق المونغاسكي عانى من بعض المشاكل في خرائط محرك سيارته، إذ يرى بأنّه من الصعب تقبّل خسارة السباق في لفاته الأخيرة.

"من الصعب الاستمتاع بنسبة 100 بالمئة" قال لوكلير، ثم تابع "ولكنه كان سباقًا رائعًا، إذ لم أقدّم 100 بل 200 بالمئة، لقد بذلت قصارى جهدي إلا أنّ ذلك لم يكن كافيًا في آخر لفتَين".

وأكمل "تهانينا لهاميلتون الذي قام بعملٍ رائع حيث من المدهش حقًا رؤية هذا العدد الكبير من المشجعين على المدرجات. كان الأمر ممتعًا داخل السيارة، بيد أننا افتقرنا إلى القليل من السرعة قرب النهاية".

وأكمل "بصراحة، لم نكن نتوقّع هذه النتيجة. توقعنا أن نكون تنافسيين بعد نتيجة التصفيات ولكن ليس بهذا القدر. كنا ننافس على الفوز، إذ كانت تأديتنا سريعةً للغاية على الإطارات المتوسطة ولكننا افتقرنا إلى بعض السرعة على الإطارات القاسية مقارنةً بمرسيدس في النهاية".

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه النتيجة منحت فيراري ثاني منصة تتويج لها هذا الموسم بعد إنهاء كارلوس ساينز الإبن لسباق موناكو في المركز الثاني، كما كانت المنصة رقم 13 في مسيرة لوكلير والأولى له منذ سباق سيلفرستون العام الماضي.

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