في وقت سابق من الموسم، وقبل جائزة موناكو الكبرى، التي تشتهر بحلبتها الضيقة والمتعرجة، كانت فيراري تُعد المرشح الأبرز لتحقيق الفوز، إذ كان يُعتقد أن سيارة "إس.إف26" ستتأقلم بصورة مثالية مع خصائص الحلبة. لكن عطلة نهاية الأسبوع لم تسر كما كان متوقعًا.

وتتكرر التوقعات نفسها قبل سباق هنغارورينغ، التي تُوصف غالبًا بأنها "موناكو من دون جدران" بسبب طبيعتها الضيقة والمتعرجة وصعوبة التجاوز عليها. لكن شارل لوكلير، مستفيدًا من تجاربه السابقة، يفضل إبقاء سقف التوقعات منخفضًا.

حيث قال ردًا على سؤال حول فرص الصعود إلى منصة التتويج أو تحقيق الفوز هناك: "قد نكون في وضع يسمح لنا بالمنافسة، وقد لا نكون كذلك. لن نعرف ذلك إلا عندما نخرج إلى الحلبة".

وأضاف: "من الصعب جدًا توقع مستوى أداء الفرق هذا الموسم. أتذكر جيدًا الأجواء العامة والتوقعات التي سبقت سباق موناكو، لكن عندما وصلنا إلى هناك، جاء أداؤنا دون مستوى توقعات الجميع".

وتابع: "لذلك يجب أن نكون حذرين. علينا أن نستعد جيدًا كما نفعل في كل حلبة، وأن نركز بالكامل على عملنا".

وأشاد لوكلير، الذي حقق فوزًا واحدًا هذا الموسم، بطريقة عمل فريقه رغم عدم امتلاك فيراري أسرع سيارة في جائزة بلجيكا الكبرى، قائلًا: "هناك أمر واحد نجيده بالفعل خلال عطلات نهاية الأسبوع الأخيرة، وهو استخراج أقصى ما يمكن من الحزمة التي نمتلكها".

واختتم: "ومن دون الانشغال بالتوقعات أو التكهنات، يجب أن نخوض سباق بودابست بالعقلية نفسها".

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