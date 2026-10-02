سجل شارل لوكلير الزمن الأسرع في التجارب الحرة الثانية لجائزة البحرين الكبرى في ماليزيا، بعدما لم يتحقق احتمال هطول الأمطار الذي بلغ 90 بالمئة خلال حصة الفورمولا 1.

وسجل سائق فيراري زمنًا بلغ دقيقة واحدة و37.528 ثانية على حلبة سيبانغ، ليتقدم بفارق 0.099 ثانية على إسحاق حجار، الذي احتل المركز الثالث في التجارب الحرة الأولى، فيما أكمل لاندو نوريس المراكز الثلاثة الأولى.

وجاء ذلك في عطلة نهاية الأسبوع التي عادت فيها حلبة سيبانغ إلى روزنامة الفورمولا 1 للمرة الأولى منذ عام 2017، لاستضافة جائزة البحرين الكبرى نيابة عن حلبة البحرين. وفي البداية، بدا أن الظروف الجوية المتقلبة التي تشتهر بها ماليزيا ستؤثر بشكل كبير على مجريات الحصة.

وأشارت التوقعات في البداية إلى احتمال هطول الأمطار بنسبة 70 بالمئة، قبل أن ترتفع النسبة لاحقًا إلى 90 بالمئة، رغم إقامة التجارب الحرة الأولى في أجواء جافة، ما تسبب في بداية مزدحمة على نحو غير معتاد للتجارب الحرة الثانية، مع خروج السائقين جميعًا إلى الحلبة في وقت مبكر.

وكانت الإطارات المتوسطة الخيار المفضل، ونجح متصدر التجارب الحرة الأولى ماكس فيرستابن في تسجيل الزمن الأسرع، بعدما حقق دقيقة واحدة و37.785 ثانية، متقدمًا بفارق 0.235 ثانية على جورج راسل سائق مرسيدس، الذي احتل المركز الثاني أيضًا في الحصة الأولى.

واحتل لوكلير المركز الثالث في البداية، متأخرًا بفارق 0.254 ثانية عن الصدارة على متن سيارته "إس إف-26"، متقدمًا بمركز واحد على كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس، الذي تأخر بفارق 0.275 ثانية، بينما بلغ الفارق خمسة أعشار الثانية بينه وبين زميل لوكلير في فيراري، لويس هاميلتون، صاحب المركز الخامس.

لكن، وعلى غرار التجارب الحرة الأولى، استخدم بعض السائقين الإطارات اللينة خلال المراحل الافتتاحية، وكان بيير غاسلي سائق ألبين الأسرع بينهم، بعدما احتل المركز السادس متأخرًا بفارق 0.892 ثانية عن فيرستابن سائق ريد بُل.

وعادةً ما تنتظر غالبية الفرق حتى المراحل الختامية من الحصة لتركيب الإطارات اللينة، لكن ذلك حدث في التجارب الحرة الثانية على حلبة سيبانغ بعد 20 دقيقة فقط، بسبب التهديد بهطول الأمطار.

وكانت الفرق حريصة ببساطة على تسجيل أزمنة تعكس مستويات الأداء بصورة شبه واقعية على حلبة لا تمتلك عنها بيانات كثيرة، وشهدت المحاولات المبكرة باستخدام الإطارات اللينة تقدم لوكلير إلى الصدارة، بعدما سجل دقيقة واحدة و37.528 ثانية.

ووضعه ذلك في المقدمة بفارق 0.137 ثانية عن نوريس، الذي أجرى تعديلات على إعدادات سيارته مكلارين لتصبح أقرب إلى إعدادات زميله أوسكار بياستري، بعدما أنهى التجارب الحرة الأولى في المركز الثاني عشر، في نتيجة مخيبة للآمال.

ولم يكن لوكلير ولا نوريس قريبين من صدارة الترتيب في التجارب الحرة الأولى، لكنهما استفادا في الحصة الثانية من إخفاق سائقي مرسيدس في استغلال الإطارات اللينة، بعدما أهدرا فرصتيهما في تحسين الأزمنة خلال المقطع الأخير.

وبقي فيرستابن على الإطارات المتوسطة أيضًا، على عكس زميله حجار، الذي سرعان ما تقدم إلى المركز الثاني بين لوكلير ونوريس، بعدما سجل دقيقة واحدة و37.627 ثانية، مع إكمال السائقين الثلاثة الأوائل لفاتهم باستخدام إطارات جديدة.

لكن، نتيجة اجتماع عاملين تمثلا في استخدام السائقين إطارات قديمة، ثم الانتقال إلى محاكاة السباق، بقيت الأزمنة ثابتة خلال النصف الأخير من الحصة التي امتدت ساعة واحدة.

وكان أبرز أحداث الحصة المواجهة المباشرة بين ليام لاوسون وغابرييل بورتوليتو، اللذين تبادلا المنافسة جنبًا إلى جنب عبر المقاطع الثلاثة، قبل أن تنتهي اللفة التالية بتجاوز سائق آودي من الجهة الداخلية للمنعطف الأول، ثم استعادة لاوسون موقعه في المقدمة.

وتسبب بورتوليتو أيضًا في تفعيل نظام سيارة الأمان الافتراضية خلال الدقائق الأخيرة، بعدما توقفت سيارته "آر 26" في المقطع الأوسط، ما أنهى أي آمال بإجراء تحسينات متأخرة على الأزمنة.

وبذلك، بقي ترتيب المراكز الثلاثة الأولى على حاله، مع لوكلير وحجار ونوريس، فيما احتل فيرستابن المركز الرابع بفارق 0.257 ثانية، وأكمل هاميلتون المراكز الخمسة الأولى بعدما سجل دقيقة واحدة و37.833 ثانية على متن سيارته فيراري.

وعوّض بياستري بدايته المخيبة في التجارب الحرة الأولى، التي أنهاها في المركز الحادي عشر، باحتلال المركز السادس، متأخرًا بفارق 0.371 ثانية عن لوكلير، بينما جاء راسل، بفارق 0.492 ثانية، وأنتونيللي، بفارق 0.532 ثانية، في المركزين السابع والثامن على التوالي، بعدما فشلا في تحسين زمنيهما باستخدام الإطارات اللينة.

واحتل لاوسون المركز التاسع بزمن بلغ دقيقة واحدة و38.496 ثانية، متأخرًا بفارق 0.968 ثانية عن الصدارة، فيما أكمل غاسلي المراكز العشرة الأولى بعدما سجل دقيقة واحدة و38.588 ثانية على متن سيارته ألبين.