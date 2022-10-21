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فورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى تقرير التجارب

لوكلير في صدارة التجارب الحرّة الثانية الأطول في أمريكا

أحرز شارل لوكلير الزمن الأسرع في حصّة التجارب الحرّة الثانية من جائزة الولايات المتّحدة الكبرى للفورمولا واحد والتي تركّزت فيها جهود السائقين على اختبار إطارات بيريللي.

لوكلير في صدارة التجارب الحرّة الثانية الأطول في أمريكا

تمّت إطالة الحصّة بنصف ساعة إضافيّة من أجل تجربة السائقين لإطارات بيريللي الاختباريّة للموسم المقبل.

ودخل شارل لوكلير سريعًا إلى الحلبة لبدء برنامجه بعد غيابه عن الحصّة الأولى وتقدّم سريعًا إلى الصدارة قبل التركيز على محاكاة المسافات الطويلة.

من جانبه تذمّر فرناندو ألونسو من إعاقته من قبل لويس هاميلتون لفترة طويلة نسبيًا، حيث قال عبر اللاسلكي: "يبدو أنّ هاميلتون لا يملك مرايا اليوم".

ولم تعرف بقيّة الحصّة الكثير من الأحداث بعد ذلك، حيث واصل الجميع إكمال اختبار إطارات بيريللي، قبل أن يعود أغلبهم إلى خطّ الحظائر مع اقتراب النهاية في ظلّ اقتراب غروب الشمس.

وحافظ لوكلير على الصدارة بـ 1:36.810 دقيقة متقدّمًا بـ 0.715 ثانية على فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو، بينما أكمل دانيال ريكاردو ترتيب الثلاثة الأوائل.

وبعد تصدّره الحصّة الأولى، اكتفى كارلوس ساينز الإبن بالمركز الرابع بفارق حوالي ثانية ونصف عن زميله، في ظلّ اتّجاههما للحصول على محرّكين جديدين غدًا.

وحلّ ميك شوماخر في المركز الخامس أمام لاندو نوريس وماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون في ظلّ تغطية أقلّ من عُشرين من الثانية لأربعتهم.

أمّا المركز التاسع فقد كان من نصيب بيير غاسلي، في حين أكمل سيرجيو بيريز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 37 1:36.810     205.007
2 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 37 1:37.525 0.715 0.715 203.504
3 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 40 1:37.627 0.817 0.102 203.292
4 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 26 1:38.232 1.422 0.605 202.040
5 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 26 1:39.507 2.697 1.275 199.451
6 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 26 1:39.547 2.737 0.040 199.371
7 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 26 1:39.575 2.765 0.028 199.315
8 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 26 1:39.698 2.888 0.123 199.069
9 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 26 1:39.840 3.030 0.142 198.786
10 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 26 1:39.852 3.042 0.012 198.762
11 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 24 1:40.084 3.274 0.232 198.301
12 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 26 1:40.178 3.368 0.094 198.115
13 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 26 1:40.562 3.752 0.384 197.358
14 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 26 1:40.664 3.854 0.102 197.158
15 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 26 1:40.806 3.996 0.142 196.881
16 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 26 1:41.310 4.500 0.504 195.901
17 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 26 1:41.334 4.524 0.024 195.855
18 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 26 1:41.853 5.043 0.519 194.857
19 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 26 1:41.857 5.047 0.004 194.849
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 26 1:42.317 5.507 0.460 193.973
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