لوكلير في صدارة التجارب الحرّة الثانية الأطول في أمريكا

تمّت إطالة الحصّة بنصف ساعة إضافيّة من أجل تجربة السائقين لإطارات بيريللي الاختباريّة للموسم المقبل.

ودخل شارل لوكلير سريعًا إلى الحلبة لبدء برنامجه بعد غيابه عن الحصّة الأولى وتقدّم سريعًا إلى الصدارة قبل التركيز على محاكاة المسافات الطويلة.

من جانبه تذمّر فرناندو ألونسو من إعاقته من قبل لويس هاميلتون لفترة طويلة نسبيًا، حيث قال عبر اللاسلكي: "يبدو أنّ هاميلتون لا يملك مرايا اليوم".

ولم تعرف بقيّة الحصّة الكثير من الأحداث بعد ذلك، حيث واصل الجميع إكمال اختبار إطارات بيريللي، قبل أن يعود أغلبهم إلى خطّ الحظائر مع اقتراب النهاية في ظلّ اقتراب غروب الشمس.

وحافظ لوكلير على الصدارة بـ 1:36.810 دقيقة متقدّمًا بـ 0.715 ثانية على فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو، بينما أكمل دانيال ريكاردو ترتيب الثلاثة الأوائل.

وبعد تصدّره الحصّة الأولى، اكتفى كارلوس ساينز الإبن بالمركز الرابع بفارق حوالي ثانية ونصف عن زميله، في ظلّ اتّجاههما للحصول على محرّكين جديدين غدًا.

وحلّ ميك شوماخر في المركز الخامس أمام لاندو نوريس وماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون في ظلّ تغطية أقلّ من عُشرين من الثانية لأربعتهم.

أمّا المركز التاسع فقد كان من نصيب بيير غاسلي، في حين أكمل سيرجيو بيريز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: