لوكلير في صدارة التجارب الحرّة الثالثة الممطرة في سنغافورة

فُتح خطّ الحظائر مع موعد بداية الحصّة لوهلة قبل أن يُغلق فورًا بالنظر إلى الأمطار الغزيرة المتهاطلة.

وبعد جولة لسيارة الأمان على الحلبة، قرّرت إدارة السباق فتح خطّ الحظائر مع تبقي نصف ساعة على النهاية.

وكان بيير غاسلي أوّل الداخلين بعد بضع دقائق على إطارات "فول ويت"، وتبعه فالتيري بوتاس بعد ذلك.

وقال الأخير عندما سُئل عن حالة المسار من قبل مهندسه: "لا بأس، لا توجد مشاكل كبيرة على صعيد برك المياه، الوضع جيّد".

وتتالى دخول السائقين إثر ذلك، لكن مع ملازمتهم الحذر بالنظر إلى أيّ خطأ أو انزلاق سيكون مكلفًا للغاية.

واستمرّ تحسّن الأزمنة بشكلٍ سريع مع تحسّن مستويات التماسك واستخدام الجميع إطارات "انترميديت"، لكنّ الزحام كان حاضرًا بقوّة نتيجة لذلك، وتذمّر يوكي تسونودا صارخًا عبر اللاسلكي بعد أن كاد أن يصطدم بسيارة مرسيدس تسير ببطء أمامه.

وانتهت الحصّة بتواجد لوكلير في الصدارة بـ 1:57.782 دقيقة، وتقدّم سائق فيراري بنصف ثانية على غريمه ماكس فيرشتابن.

وذهب المركز الثالث إلى كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري الآخر لكنّه كان أبطأ بأكثر من ثانية من زميله.

ومثلما هو معتادٌ من بطل العالم مرّتين فرناندو ألونسو في هكذا أجواء، فقد قدّم أداءً جيّدًا وانتزع المركز الرابع أمام سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الآخر.

وواصل لانس سترول أداءه اللافت نهاية هذا الأسبوع على سيارة أستون مارتن بحلوله سادسًا أمام إستيبان أوكون وسيباستيان فيتيل.

في المقابل عانت مرسيدس بشكلٍ واضح في هذه الظروف، حيث اكتفى جورج راسل بالمركز التاسع بفارق أكثر من ثلاث ثوانٍ عن الصدارة، بينما أكمل دانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: