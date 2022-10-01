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فورمولا 1 / جائزة سنغافورة الكبرى تقرير التجارب

لوكلير في صدارة التجارب الحرّة الثالثة الممطرة في سنغافورة

تواجد شارل لوكلير في صدارة التجارب الحرّة الثالثة الممطرة من جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد بعد تفوّقه بنصف ثانية على ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

لوكلير في صدارة التجارب الحرّة الثالثة الممطرة في سنغافورة

فُتح خطّ الحظائر مع موعد بداية الحصّة لوهلة قبل أن يُغلق فورًا بالنظر إلى الأمطار الغزيرة المتهاطلة.

وبعد جولة لسيارة الأمان على الحلبة، قرّرت إدارة السباق فتح خطّ الحظائر مع تبقي نصف ساعة على النهاية.

وكان بيير غاسلي أوّل الداخلين بعد بضع دقائق على إطارات "فول ويت"، وتبعه فالتيري بوتاس بعد ذلك.

وقال الأخير عندما سُئل عن حالة المسار من قبل مهندسه: "لا بأس، لا توجد مشاكل كبيرة على صعيد برك المياه، الوضع جيّد".

وتتالى دخول السائقين إثر ذلك، لكن مع ملازمتهم الحذر بالنظر إلى أيّ خطأ أو انزلاق سيكون مكلفًا للغاية.

واستمرّ تحسّن الأزمنة بشكلٍ سريع مع تحسّن مستويات التماسك واستخدام الجميع إطارات "انترميديت"، لكنّ الزحام كان حاضرًا بقوّة نتيجة لذلك، وتذمّر يوكي تسونودا صارخًا عبر اللاسلكي بعد أن كاد أن يصطدم بسيارة مرسيدس تسير ببطء أمامه.

وانتهت الحصّة بتواجد لوكلير في الصدارة بـ 1:57.782 دقيقة، وتقدّم سائق فيراري بنصف ثانية على غريمه ماكس فيرشتابن.

وذهب المركز الثالث إلى كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري الآخر لكنّه كان أبطأ بأكثر من ثانية من زميله.

ومثلما هو معتادٌ من بطل العالم مرّتين فرناندو ألونسو في هكذا أجواء، فقد قدّم أداءً جيّدًا وانتزع المركز الرابع أمام سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الآخر.

وواصل لانس سترول أداءه اللافت نهاية هذا الأسبوع على سيارة أستون مارتن بحلوله سادسًا أمام إستيبان أوكون وسيباستيان فيتيل.

في المقابل عانت مرسيدس بشكلٍ واضح في هذه الظروف، حيث اكتفى جورج راسل بالمركز التاسع بفارق أكثر من ثلاث ثوانٍ عن الصدارة، بينما أكمل دانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 11 1:57.782     154.750
2 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 12 1:58.308 0.526 0.526 154.062
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 12 1:58.848 1.066 0.540 153.362
4 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 9 1:59.429 1.647 0.581 152.616
5 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 11 1:59.526 1.744 0.097 152.492
6 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 11 2:00.373 2.591 0.847 151.419
7 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 9 2:00.911 3.129 0.538 150.745
8 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 11 2:01.007 3.225 0.096 150.625
9 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 10 2:01.010 3.228 0.003 150.622
10 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 13 2:01.036 3.254 0.026 150.589
11 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 13 2:01.089 3.307 0.053 150.523
12 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 8 2:01.220 3.438 0.131 150.361
13 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 15 2:01.245 3.463 0.025 150.330
14 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 13 2:01.502 3.720 0.257 150.012
15 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 14 2:01.679 3.897 0.177 149.794
16 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 13 2:01.791 4.009 0.112 149.656
17 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 13 2:01.907 4.125 0.116 149.513
18 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 11 2:02.066 4.284 0.159 149.319
19 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 11 2:02.599 4.817 0.533 148.670
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 10 2:03.510 5.728 0.911 147.573
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