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لوكلير: فيرستابن ينافس على الحدود القصوى للقوانين وهو ما يجعل المعارك معه مثيرة

يرى شارل لوكلير أن هنالك ما تجب مناقشته مع "فيا" بشأن ما حصل في جائزة الولايات المتحدة الكبرى.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وشارل لوكلير، فيراري

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وشارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

قال شارل لوكلير سائق فيراري أن ما يجعل التسابق في مواجهة ماكس فيرستابن مثيرًا هو ضغط الهولندي للحدود القُصوى فيما يتعلق بما تسمح به القوانين.

شهدت جائزة الولايات المتحدة الكبرى جدلًا كبيرًا نهاية الأسبوع الماضي فيما يتعلق بقرارات المراقبين.

تعرض جورج راسل لعقوبة على إثر دفعه فالتيري بوتاس خارج المسار، بينما أفلت فيرستابن دون عقاب على واقعة مشابهة بينه وبين لاندو نوريس منافسه على اللقب.

فيما تلقى نوريس عقوبة خمس ثوان على إثر تجاوزه سائق ريد بُل من خارج المسار في نفس الواقعة.

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وعند سؤاله عما حدث بين نوريس وفيرستابن قال لوكلير: "ماكس يسابق دومًا على الحدود القصوى للقوانين، وهذا ما يجعل المعارك معه مثيرة للغاية".

وأضاف: "ولكن هنالك بالتأكيد بضعة أمور تجب مناقشتها مع فيا فيما يتعلق بقرارات أوستن، لأن بعض العقوبات كانت قاسية بعض الشيء".

في المقابل، وحين سُئِل عن توقعاته لجولة المكسيك نهاية هذا الأسبوع، أجاب المونغاسكي قائلًا: "هنالك الكثير من الحافز داخل الفريق ونعلم بأن لدينا فرصة للفوز ببطولة الصانعين".

وأكمل: "من الصعب توقع هذا الموسم بشكل عام، لكن المكسيك ستمثّل حلبة جيدة للغاية بالنسبة لنا. تركيزي الآن ينصب على التجارب الحرة الثانية لأن أوليفر سيكون مكاني على السيارة في الحصة الأولى".

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