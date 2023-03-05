لوكلير: فيراري متأخّرة بثانية عن ريد بُل قبل انسحابي في البحرين

كان لوكلير وحيدًا في المركز الثالث مساء الأحد على حلبة الصخير خلف ريد بُل المسيطرة، إلى أن فقد طاقة محرّكه ما اضطرّه للانسحاب في اللفّة الـ 40.

وبحديثه إلى وسائل الإعلام بعد السباق، لم يعلم لوكلير سبب انسحابه، لكنّه كان محبطًا بالفعل من فارق الوتيرة بين فيراري وريد بُل والذي قدّره بثانية في اللفّة.

وقال: "لا يُمكنني القول بأنّه كان شعورًا جيّدًا، من الواضح أنّنا أنجزنا الكثير من العمل خلال الفترة الشتويّة، لكنّنا نحتاج لمواصلة العمل لأنّنا لا نزال في السباق الأوّل وواجهنا مباشرة مشاكل موثوقيّة وذلك ليس بالأمر الجيّد".

وأردف: "كنت متحليًا بأعلى مستويات الثقة، لكنّ تواجدنا على بُعد ثانية عن وتيرة الصدارة لا يترك ثقة عالية لأكون صادقًا".

وأكمل: "يبدو أنّ ريد بُل توصّلت إلى اكتشافٍ كبيرٍ على صعيد وتيرة سباقها".

ثمّ تابع: "وتيرتا التصفيات متشابهتان بيننا، تمكّنا على الأقلّ من استخراج المزيد من زمن اللفّة بالأمس، لكن بالوصول إلى السباق فإنّنا كنّا أبطأ بثانية في اللفّة على صعيد الوتيرة وذلك فارقٌ ضخم. لذا نحتاج في النظر في ذلك إلى جانب الموثوقيّة".

وشعر لوكلير بأنّه كان بوسعه التشبّث بالمركز الثالث لولا مشكلة محرّكه، وذلك بعد تغلّب فرناندو ألونسو على زميله ساينز وثنائيّ مرسيدس ليظفر بآخر مراكز منصّة التتويج.

وقال حول أستون مارتن: "يبدون سريعين. أعتقد بأنّ المركز الثالث كان ممكنًا اليوم، كان لديّ بعض الهامش مع الشباب خلفي وكنت أدير إطاراتي بشكلٍ جيّدٍ في الفترة الأخيرة".

وأكمل: "البحرين حلبة خاصة للغاية، لذا آمل أن تتغيّر الصورة قليلًا للسباق المقبل، لكن لا يُمكننا التعويل على ذلك، نحتاج للعمل وإيجاد شيء ما".