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لوكلير: فيراري ما زالت تفتقر للأداء ضمن المنعطفات السريعة رغم منصة التتويج في النمسا

يرى شارل لوكلير سائق فيراري أن الفريق ما زال يفتقر للأداء المطلوب ضمن المنعطفات السريعة رغم أنه حقق المركز الثاني في سباق جائزة النمسا الرئيسي من موسم 2023 في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
من قبل:
كارلوس ساينز، فيراري

قدمت فيراري مزيداً من التحديثات في النمسا مع أرضية وجانح أمامي جديدين.

ولا تهدف هذه التحديثات إلى تحسين الأداء الانسيابي وحسب، بل إلى توسيع نافذة العمل المثالية للسيارة التي كانت تعاني من معدلات تآكل مرتفعة للإطارات على حلبات مرتفعة الارتكازية مثل برشلونة.

وبدا أن التحديثات تعمل وفق المخطط لها، حيث تأهل لوكلير ثانياً في السباق الرئيسي، بينما قدم زميله كارلوس ساينز وتيرة قوية خلال سباق الأحد.

ورغم أن ماكس فيرستابن هيمن على السباق مع سيارة ريد بُل، لكن لوكلير كان ثاني أسرع السائقين خلف الهولندي، بينما عانت سيارتا أستون مارتن ومرسيدس.

لكن أصيل موناكو أبدى حذره من أن مواصفات حلبة سيلفرستون ستكون اختباراً حقيقياً لمعرفة مقدار التحسّن الحقيقي للسيارة.

حيث أجاب حين سُئِل إن كانت فيراري تنتظر تأكيداً لنجاح تحديثاتها الأسبوع المقبل: "هذا هو هدفنا".

وأكمل: "إنها حلبة مختلفة جداً. سيكون من المثير رؤية موقعنا، لأنني أشعر أن نقطة ضعف السيارة ما زالت موجودة ضمن المنعطفات السريعة".

وأردف: "في سيلفرستون هناك الكثير من المنعطفات السريعة. لذا سنرى إن كانت الحزمة الجديدة جيدة".

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من جهته، يرى ساينز بأن وتيرة السباق لدى فيراري باتت أفضل.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كنت سريعاً اليوم خاصة على إطارات ميديوم".

وأكمل: "شعرت بأنني أمتلك الكثير من الوتيرة. من المؤسف أنني لم أستفد منها بالكامل، في الحقيقة إن منصة التتويج المزدوجة كانت ممكنة، خاصة مع الوتيرة التي كانت لدي".

واختتم: "أنا محبط. لأننا خضنا عدة سباقات مؤخراً مع وتيرة جيدة، وكان بوسعي استخلاص المزيد أيضاً".

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