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لوكلير: فيراري ما تزال بحاجة لمعالجة مشاكل الإطارات من أجل الفوز في برشلونة

يعتقد شارل لوكلير أن قطب الانطلاق الأول الذي أحرزه على حلبة برشلونة اليوم لن يعني فرصة كبيرة للفوز إذا لم يتعامل فريقه فيراري مع مشاكل تآكل الإطارات الأخيرة.

لوكلير: فيراري ما تزال بحاجة لمعالجة مشاكل الإطارات من أجل الفوز في برشلونة

عاد المونغاسكي من انزلاقه ضمن محاولته الأولى في القسم الحاسم للتصفيات لينتزع قطب الانطلاق الأول لسباق برشلونة من غريمه على اللقب ماكس فيرشتابن بلفة أخيرة عبقرية.

لكن وبينما كان لوكلير سعيدًا بآخر قطب انطلاق أول أحرزه، إلّا أنه يدرك بأنه قد خسر الصدارة في السباقات الأخيرة بعد مواجهة سيارته فيراري لمعدلات تآكل على الإطارات أسوأ من ريد بُل.

ومع التوقعات بارتفاع درجات الحرارة في سباق الغد، من المرجّح أن تواجه الإطارات تآكلًا عاليًا، حيث يعي لوكلير حاجة فيراري لإدارتها على نحو أفضل مما كانت مؤخرًا.

فقال: "أنا في موقع قوي لبداية السباق، لكننا عانينا مع الإطارات في السباقات الأخيرة بالمقارنة مع ريد بُل".

وأضاف: "ماكس خلفي مباشرة وإذا لم نتمكن من إدارة الإطارات بشكل جيد سنخسر تلك الفرصة. لذلك نحن بحاجة لمعالجة تلك المشاكل والقيام بعمل جيد في الغد مع إدارة الإطارات".

في المقابل، أشاد لوكلير بفريقه فيراري على منحه سيارة "مذهلة" بفضل التحديثات التي جلبها الفريق في برشلونة.

فقال: "كانت حصة صعبة للغاية، ولا سيما في قسمها الثالث مع الخطأ الذي ارتكبته. كانت لدي محاولة أخيرة بعد ذلك وسارت بشكل جيد. أنا سعيد جدًا بقطب الانطلاق الأول كانت لفة رائعة والسيارة كانت مذهلة كذلك".

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