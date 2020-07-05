لوكلير: فيراري لم تمتلك السرعة لإنهاء سباق النمسا في المركز الثاني

فاجأت فيراري الجميع بتأديتها المتواضعة خلال التجارب التأهيلية في النمسا على حلبة ريد بُل رينغ عبر إحراز لوكلير للمركز السابع وفشل زميله سيباستيان فيتيل في التأهّل إلى القسم الثالث من التصفيات.

وعلى الرغم من عدم إحرازه لتقدمٍ كبير خلال المراحل الأولى من السباق، إلّا أنّ لوكلير شقّ طريقه تباعًا مستفيدًا من انسحاب ماكس فيرشتابن من السباق وتراجع أليكسندر ألبون إلى المركز الأخير بعد معركته مع لويس هاميلتون على المركز الثاني.

وتمكّن لوكلير من تجاوز لاندو نوريس وسيرجيو بيريز في اللّفات الأخيرة ليتقدّم إلى المركز الثاني بعد معاقبة هاميلتون على الحادثة التي جمعته مع ألبون.

"لم أتوقّع حصولي على المركز الثاني" قال لوكلير، مضيفًا "إنها مفاجأة جيدة. لقد قمنا بكلّ شيء على نحوٍ مثاليّ اليوم من أجل إنهائنا للسباق في المركز الثاني. لقد حالفنا الحظّ بسبب عقوبة هاميلتون وبعض الحوادث والانسحابات من هنا وهناك، إذ كان من الهم استغلال جميع الفرص المتاحة أمامنا".

ولكن أشار أصيل موناكو بأنّ فيراري لا تمتلك السرعة من أجل المنافسة على المركز الثاني إذ قال "لم نمتلك السرعة لإنهاء السباق في المركز الثاني. أنا سعيدٌ للغاية ولكنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل. لا نزال بعيدين ولسنا في الموقع الذي نرغب بالتواجد فيه، ولكن من الممكن حدوث أيّ شيء".

وأكمل "لذلك علينا الحفاظ على الذهنية القوية وعمل الفريق كيدٍ واحدة وأنا متأكّد بأننا سنجتاز هذه الصعاب. نحن بحاجة إلى الوقت".

وتابع قائلاً "أردت أن أكون عدائيًا في التجاوزات كوني في كلّ مرة كانت تخرج فيها سيارة الأمان كنت أعاني بين المنعطفين الأوّل والثالث. علمتُ بأني لا أمتلك الفرصة للقيام بالتجاوزات هناك".

وأضاف "ولكني علمت بأنّ الفرصة ستأتي إذا ما قام أحدهم بخطأ حيث أبطأ نوريس من سرعته بسبب المعركة مع بيريز وقد استغليت ذلك لصالحي. التجاوز الثاني مع سيرجيو كان صعبًا إلّا أنني استمتعتُ به".