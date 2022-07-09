لوكلير: فيراري لا يمكنها تحمّل تكرار المعركة الداخلية مع ساينز

نجح فيرشتابن بترجمة قطب الانطلاق الأول إلى فوز بالسباق القصير في النمسا اليوم السبت، وذلك بعدما تمكن من توسيع الفارق المبكر أمام لوكلير وساينز.

كما حصل الهولندي على متنفّس في الصدارة للسيطرة على وتيرته بعدما دخل لوكلير وساينز في معركة محتدمة فيما بينهما على المركز الثاني أثّرت على وتيرتيها في اللفات الأولى.

وفي النهاية وبعد معركة متقاربة بين الثنائي عند المنعطف الرابع في اللفة السادسة، خسر ساينز بعضًا من وتيرته والدي آر اس، ليتقدم لوكلير في هواء نظيف ضمن سعيه للحاق بفيرشتابن.

لكن الفارق مع فيرشتابن كان كبيرًا ليتمكن المونغاسكي من إغلاقه.

وفي ظل أن فارق الوتيرة بين ريد بُل وفيراري طيفيف جدًا، فإن أية فوارق صغيرة للغاية تصنع الفارق، حيث أوضح لوكلير أن خسارة الوقت في منافسة ساينز والتي سمحت لفيرشتابن بالابتعاد في الأمام لا يمكن أن تتكرر مجددًا.

فقال: "أعتقد بأن سباق الغد سيكون طويلًا، وإدارة الإطارات ستكون أكثر أهمية مقارنة باليوم. لذلك فإننا على الأرجح لن نتحمّل القيام بما فعلناه اليوم".

وأضاف: "لا اعتقد بأن ما خسرناه كان كافيًا لتحقيق الفوز اليوم، كون ماكس كان يدير إطاراته بمجرد أن حصل على الأفضلية".

وتابع: "لذلك لن نعلم مطلقًا ما سيحدث. ولكن ما قمنا به اليوم من عمل هو ما قمنا به".