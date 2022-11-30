لوكلير: فيراري لا يمكنها تجاهل أسباب التراجع في منتصف موسم 2022

استغل لوكلير البداية القوية لفريق فيراري في موسم 2022 حيث فاز باثنين من السباقات الثلاثة الأولى.

مع ذلك، فإن عودة ريد بُل القوية إلى جانب مشاكل الموثوقية والاستراتيجية التي عانت منها فيراري، وكذلك الأخطاء من السائقين، تسببت في تراجع الفريق بشكل كبير ضمن معركة اللقب.

وبالحديث عن الموسم الذي أكمله ثانيًا في ترتيب السائقين خلف بطل العالم ماكس فيرستابن، أوضح لوكلير أن هنالك الكثير من التشجيع يمكن استخلاصه من حقيقة أن فيراري أحرزت تقدمًا جيدًا مع وتيرة سيارتها في 2022.

لكنه يدرك كذلك أن الفريق بحاجة لأن يحلل عن كثب المشاكل التي واجهته في منتصف الموسم.

حيث قال: "بطبيعة الحال وإذا ما نظرت إلى الصورة العامة من الخلف قليلًا، وبالنظر إلى التقدم الذي أحرزناه مقارنة بالعام الماضي، فإنها خطوة كبيرة مدهشة إلى الأمام".

وأضاف: "لكن كذلك لا يمكنني تجاهل ما حدث في منتصف الموسم، والذي كان محبطًا للغاية. حيث تحوّلنا من تصدّر البطولة بفارق نقاط معقول إلى التأخّر بفارق نقاط كبير. وذلك كان قسمًا مخيبًا للآمال من الموسم".

وتابع: "لذلك إجمالًا، نحن بحاجة للحديث عن كافة الأخطاء التي ارتكبناها هذا العام وأن نحاول التحسّن للعام المُقبل".

وأكمل: "أعتقد كذلك بأننا أحرزنا خطوات إلى الأمام على صعيد الاستراتيجية والطريقة التي نتخذ بها القرارات مؤخرًا، في السباقات القليلة الأخيرة. ولكن كان من الصعب إبراز ذلك بسبب أن الوتيرة لم تكن جيدة مثل بداية الموسم. لكنني واثق بأننا سنتمكن من اللحاق بريد بُل في ذلك الجانب في الموسم المُقبل".