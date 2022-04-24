لوكلير: لا يجب على فيراري القلق حيال تحديثات ريد بُل ومرسيدس

بعد معاناتها في 2020 و2021، تعافت فيراري تحت مظلّة القوانين الجديدة هذا العام لتفوز بسباقَين من أصل الثلاثة الأولى لموسم 2022 عبر لوكلير.

وسمح ذلك للوكلير ببناء أفضليّة 34 نقطة أمام أقرب ملاحقيه في بطولة السائقين، في حين ساعدت منصّتا تتويج زميله كارلوس ساينز الإبن على وضع فيراري في صدارة بطولة الصانعين بأفضليّة 39 نقطة، وذلك قبل السباق القصير يوم السبت.

وكانت ريد بُل أقرب منافسات فيراري هذا العام، وبالرغم من أنّ مرسيدس عانت لمجاراة فريقَي الصدارة، إلّا أنّ الفارق قد تتقلّص أو تتّسع بناءً على أهميّة سباق التطوير في القوانين الجديدة.

لكنّ لوكلير شدّد على أهميّة حفاظ فيراري على تركيزها على أدائها الخاص وخطط تطويرها عوضًا عن الاهتمام بمنافساتها.

وقال أصيل موناكو عشيّة انطلاق مجريات جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى: "لا أريد النظر إلى الآخرين كثيرًا".

وأضاف: "كانت هذه مقاربتنا منذ العامين الماضيين، لم يكن بوسعنا التركيز على الآخرين، لأنّنا تراجعنا خطوة كبيرة إلى الخلف بين 2019 و2020، لذا ركّزنا على أنفسنا للعودة إلى الصدارة".

وأكمل: "من خلال التركيز على أنفسنا فقد حصلنا على قيمة أكبر من التركيز على الآخرين، وأعتقد بأنّ تلك هي المقاربة التي أريد الإبقاء عليها هذا العام".

وأردف: "ذلك ما نحتاج لفعله هذا العام. وأنا متأكّدٌ من أنّنا لو نجحنا في فعل ذلك فإنّ النتائج ستأتي".

وتمكّن لوكلير من بسط سيطرته على مجريات سباق أستراليا، حيث تصدّر جميع اللفّات منطلقًا من المركز الأوّل وحقّق أسرع لفّة في السباق، ليُحقّق بذلك "الغراند سلام" الأوّل في مسيرته.

وقال لوكلير أنّ فيراري توقّعت المعاناة أكثر على بعض الحلبات التي تفوّقت عليها حتّى الآن هذا العام، وهو ما دفعه للشعور ببعض الحذر حيال آماله نهاية هذا الأسبوع في إيمولا.

وقال في هذا الصدد: "لدينا سيارة قويّة بشكلٍ عام، لكن بالنظر إلى السباقات الثلاثة الأولى، فأعتقد بأنّنا توقّعنا أن نكون أبطأ في بعضها بالمقارنة مع ما فعلنا في الحقيقة".

وأكمل: "نتوقّع أن تتناسب هذه الحلبة مع سيارتنا بشكلٍ أفضل قليلًا، لكن أعتقد بأنّها لن تكون مفاجأة لو انقلب الوضع وكنّا أقلّ قوّة ممّا توقّعنا",

وأردف: "نحتاج للحفاظ على حذرنا. أعتقد بأنّ المنافسة متقاربة جدًا لدرجة تُصعّب توقّع من سيتمتّع باليد العليا. كما أنّ كيفية التعامل مع الأمطار أمرٌ جديدٌ لا نعلمه بعد مع هذه السيارات، وهي ظروفٌ عانينا فيها في الماضي كذلك".

واختتم بالقول: "سيكون من المهم التأقلم مع هذه الظروف في أسرع وقتٍ ممكن والتواجد في المجال المناسب منذ البداية".

يشار إلى أنه وبعد سباق إيمولا القصير الذي أنهاه لوكلير ثانياً خلف ماكس فيرشتابن، بات يمتلك 78 نقطة في صدارة ترتيب السائقين أمام زميله كارلوس ساينز مع 38 نقطة بفارق نقطة وحيدة خلف جورج راسل صاحب المركز الثالث.