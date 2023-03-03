لوكلير: فيراري لا تملك وتيرة كافية للمنافسة على قطب الانطلاق الأوّل في البحرين

حلّ لوكلير رابعًا في التجارب الحرّة الثانية التي تُحاكي ظروف التصفيات، وذلك في الوقت الذي اكتفى فيه زميله كارلوس ساينز الإبن بالمركز الـ 14.

وكان لوكلير على بُعد 0.46 ثانية عن فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن صاحب الزمن الأسرع، ومتخلّفًا بـ 0.3 ثانية عن ماكس فيرشتابن حامل لقب الموسم الماضي.

وفي حين أنّ لوكلير توقّع أن تتراجع وتيرة أستون مارتن القويّة غدًا السبت، فإنّه يعتقد بأنّ فيراري لن تكون قادرة على المنافسة على قطب الانطلاق الأوّل.

وقال أصيل موناكو: "لا أعتقد بأنّ لدينا الأداء الكافي للمنافسة على قطب الانطلاق الأوّل".

وأضاف: "لا نزال في المراحل الأولى. أعتقد ربّما بأنّ أستون أسرع ممّا ستكون عليه غدًا. لا نعلم. ذلك فقط ما أعتقده".

ويرى لوكلير بأنّ أمام فريقه "أكثر قدرٍ من العمل" من أجل دوزنة سيارة "اس.اف-23" لحلّ وتيرة سباقها، لكنّه يرى بأنّ "هناك مجالًا للتحسّن".

لكنّه اعترف بأنّ السيارة قدّمت سلوكًا أفضل ممّا كانت عليه في التجارب الأسبوع الماضي عندما تعمّد لوكلير اختبار إعدادات تميل لضعف الاستجابة للانعطاف.

وقال: "لنقل أنّ الشعور داخل السيارة كان أفضل من التجارب الشتويّة. كان الأداء متقلّبًا للغاية على صعيد تشغيلنا للسيارة حينها، لأنّنا كنّا نختبر الكثير من الأشياء، لذا لم أحظَ بالكثير من الوقت لدوزنة السيارة لما يتناسب مع ما أريده. فعلت ذلك اليوم".

في الأثناء شعر ساينز بالعكس، حيث قال بأنّه لم يكن مرتاحًا في السيارة وعانى "أكثر على صعيد التوازن".

وقال الإسباني: "لم تكن السيارة تستجيب مثلما أتوقّع منها ببساطة. عانيت أكثر على صعيد التوازن. كانت السيارة بعيدة عن المجال الذي كانت فيه. نحن بصدد إلقاء نظرة معمّقة، نتوقّع أن نعيدها إلى المجال المناسب للغد".

كما تحدّث الإسباني عن انزلاقه الدرامي في الحصّة الأولى، حيث قال: "كنّا نختبر شيئًا ما على السيارة، كنّا نختبر إطارات ميديوم التي أردنا التخلّص منها في الحصّة الأولى من أجل استخدام إطارات سوفت في الحصّة المسائيّة".

وأردف: "لم يكن ذلك انزلاقًا متعمّدًا، كان اختبارًا سار على نحوٍ خاطئ، وتعافينا في الحصّة الثانية".