لوكلير: فيراري لا تستحقّ ضياع جهود عملها على حلّ الارتدادات

حثّ العديد من السائقين، وجورج راسل سائق مرسيدس على وجه الخصوص، الهيئة الحاكمة نهاية الأسبوع الماضي على العلم على التخلّص من ظاهرة القفزات على الجيل الحالي من السيارات بسبب مخاوف على صعيد السلامة والصحّة.

وأصدرت "فيا" توجيهًا تقنيًا جديدًا قبيل جائزة كندا الكبرى فصّلت فيه خططها.

وإلى جانب البدء بجمع البيانات لمحاولة تحديد قدر التسارع العمودي الأقصى، سُمح للفرق بإجراء تعديلات طفيفة على أرضياتها بدءًا من نهاية هذا الأسبوع للمساعدة على تدعيم الأرضيّات وتقويتها.

ولا يزال تأثير ذلك على الترتيب التنافسي، إلى جانب القيود المستقبليّة التي قد تفرضها "فيا" على إعدادات السيارات في المستقبل، غير واضحين في الوقت الحاضر، لكنّ الفرق التي تُعاني بقدرٍ أقلّ من الارتدادات ليست سعيدة بإمكانيّة معاناتها هي الأخرى.

وعبّر لوكلير، على وجه الخصوص، عن انزعاجه من أنّ فيراري قد تفقد الأفضليّة التي حقّقتها من خلال العمل على حلّ المشكلة فقط لأنّ الفرق الأخرى لم تتمكّن من السيطرة على المشكلة.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول تدخّل "فيا" في هذا الجدل، قال لوكلير: "من الواضح أنّني أتفهّم موقف جورج، لأنّني عندما رأيته هو ولويس يُغادران سيارتيهما بعد سباق باكو، فقد كان ذلك سيّئًا جدًا".

وأضاف: "يُمكنك الشعور بالألم الذي مرّ به لويس حينها. وذلك غير مقبول".

وأردف: "لكن على الجانب المقابل فلا يُمكنك التقليل من شأن العمل الذي تمّ إنجازه في الأشهر القليلة الماضية من قبل الفرق للسيطرة على هذه المشاكل. كانت تلك أولويّتنا منذ المرّة الأولى التي اختبرنا فيها هذه السيارات".

وأكمل: "عملنا منذ ذلك الحين على السيطرة على هذه المشاكل. أعتقد بأنّ التحسينات التي حقّقناها كانت ضخمة، وهل سنُلقي بكلّ ذلك العمل الذي قمنا به في سلّة المهملات لأنّ هناك ربّما فريقًا يُعاني أكثر من الآخرين بشكلٍ واضح؟".

وواصل حديثه بالقول: "تلك وجهة نظري. من الواضح أنّني أتفهّم أنّ الوضع سيّئٌ جدًا في مرسيدس، لكنّني أعتقد بأنّ هناك ربّما حلولًا لذلك".

وقال راسل في المقابل أنّه لا يزال من المبكّر الإشارة إلى أنّ الفرق قد تخسر أفضليّتها التنافسيّة نتيجة لهذا التدخّل الأخير.

وقال: "فيا هي من تضع القوانين، ويُمكنها اعتماد أيّة تغييرات تريدها. لا أحد يجلس هنا يعلم إن كان سيحدث تحسّن في الأداء أو أنّه ستكون هناك تأثيرات سلبيّة. لذا سنرى جميعًا".

وأردف: "هناك الكثير من الجوانب المختلفة والعامل على هذه السيارات، فإنّ رفع السيارة لا يعني بالضرورة تقلّص الظاهرة أو اختفاءها. أنت بين الارتدادات والاحتكاك بسطح المسار، وهما مشكلتان مختلفتان".

واختتم بالقول: "آمل أن تكون القيادة أسهل للجميع، وأن لا يكون لها تأثيرٌ مباشرٌ على الأداء".