لوكلير: فيراري عانت "بشدّة" مع الإطارات في تصفيات المجر
وضع شارل لوكلير اللوم على معاناة سيارته فيراري "بشدّة" على الإطارات خلال التجارب التأهيليّة لجازئة المجر الكبرى حيال فشله في تأمين موقعٍ له على الصفّ الأوّل.
لم يكن أصيل موناكو، الذي يُعوّل على الفوز في المجر للإبقاء على آماله بالمنافسة على اللقب حيّة، قادرًا على استغلال مشاكل محرّك غريمه ماكس فيرشتابن واكتفى بالمركز الثالث على شبكة الانطلاق.
وبحديثه عن فترة ما بعد الظهر، التي كانت فيها القدرة على تشغيل الإطارات للفّة واحدة حاسمة بالنسبة للوتيرة في الأمام، قال لوكلير أنّ الأمور لم تكن سهلة عليه.
وقال: "لم يكن اليوم رائعًا. عانيت بشدّة مع الإطارات، وواجهت سوء استقرار لوضع الإطارات في مجال العمل المثالي في تلك الظروف".
وأكمل: "عانيت لجمع لفّة جيّدة، لكنّنا سننظر في ذلك. أنا متأكّدٌ من أنّ لدينا وتيرة في السيارة للعودة قليلًا إلى الأمام غدًا".
وأردف: "لذا سنُركّز على ذلك. آمل أن نحظى بيوم أحدٍ أفضل".
وكانت وتيرة فيراري على المسافات الطويلة أمسٍ الجمعة قد أثارت الإعجاب في الأجواء الحارة، وهو ما يترك لوكلير متفائلًا أكثر حيال السباق، طالما أنّ الفريق يتوصّل إلى ما سار على نحوٍ خاطئ هذا اليوم.
وقال في هذا الصدد: "الوتيرة موجودة. نحتاج فقط لهم ما حدث مع الإطارات اليوم. أنا متأكّدٌ من أنّ بوسعنا العودة غدًا".
من جانبه وضع زميله كارلوس ساينز الإبن، الذي أطاح به راسل في نهاية التصفيات ليظفر بقطب الانطلاق الأوّل، اللوم على بعض الانزلاقات في المقطع الأخير.
وقال الإسباني: "شعرت بأنّ لدينا وتيرة لتحقيق قطب الانطلاق الأوّل".
وأضاف: "ضاع منا في المقطع الأخير بسبب بعض الانزلاقات. لكن تهاني لجورج لأنّه يبدو أنّه قدّم لفّة جيّدة في النهاية. سننطلق من المركز الثاني غدًا".
وشارك ساينز تفاؤل زميله لوكلير حيال قدرة فراري على قلب الأمور في السباق وتحقيق الفوز.
وقال: "أعتقد بأنّ لدينا الوتيرة. من الواضح أنّ الانطلاقة وإدارة الإطارات ستلعبان دورًا مهمًا مثلما هو معتاد".
وأردف: "وتيرة مرسيدس مجهولة قليلًا، وسنرى كيف سيسير السباق. ولو تمكّنا من التقدّم إلى الصدارة عند الانطلاقة فسيكون الوضع أفضل، لكن أعتقد بأنّنا سنحظى بسباق حماسي".
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